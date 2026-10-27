Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn vàng miếng SJC 9 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 27/10, giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn giá vàng miếng SJC 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 8,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, cao gấp đôi so với mức chênh lệch chung…

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Ảnh: Phú Quý

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn đứng im. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Các doanh nghiệp này đồng loạt niêm yết giá vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng 139 triệu đồng/lượng chiều mua và 142 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tại ngưỡng 140,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng. Mức giá trên giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (26/10). Trong khi đó, chiều mua tăng 200 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 137 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng, so với chốt phiên 26/10, giá bán không đổi trong khi giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán, ổn định ở ngưỡng 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 27/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá diễn ra rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Cập nhật thị trường, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại Công ty SJC tiếp tục đi ngang sang phiên thứ tư liên tiếp. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự tại Công ty PNJ, chốt phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và 140,6 triệu đồng/lượng chiều bán, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong phiên sáng 27/10, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hệ thống kinh kinh doanh đều niêm yết thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng từ 1 triệu – 4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn mặt bằng chung giá vàng miếng tới 9 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay, đi kèm với đó là không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 130 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này không đổi.

Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất. Sau khi giảm 5 phiên liên tiếp (21-26/10), giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đóng cửa phiên sáng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch ở mức 137,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,3 triệu đồng/lượng chiều bán trong suốt phiên sáng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăn 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn "4 số 9" so với vàng miếng SJC phổ biến trong phiên 27/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Phú Quý là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại ngưỡng 137,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo ở ngưỡng cao nhất là 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại PNJ và Phú Quý, khoảng cách này chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tương đương so với mức chênh lệch phổ biến giá mua, bán vàng miếng SJC. Trên thị trường vàng miếng SJC, mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 5 triệu đồng/lượng.