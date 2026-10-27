Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn vàng miếng SJC 9 triệu đồng/lượng
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 27/10, giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn giá vàng miếng SJC 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 8,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, cao gấp đôi so với mức chênh lệch chung…
Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn đứng im. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng
mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán.
Các doanh nghiệp này đồng loạt niêm yết giá vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng 139 triệu đồng/lượng chiều mua và 142
triệu đồng/lượng chiều bán.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua,
bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tại ngưỡng 140,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng. Mức giá trên giữ nguyên đến hết phiên
sáng.
Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142
triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua
(26/10). Trong khi đó, chiều mua tăng 200 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 137
triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng, so với chốt phiên 26/10, giá bán không đổi trong khi giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm giữ nguyên
ở cả hai chiều mua và bán, ổn định ở ngưỡng 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến
phân hoá diễn ra rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Cập nhật thị trường, giá
vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại Công ty SJC tiếp tục đi ngang sang phiên thứ tư
liên tiếp. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng, không đổi so
với chốt phiên hôm qua.
Tương tự tại Công ty PNJ,
chốt phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và 140,6 triệu
đồng/lượng chiều bán, không đổi so với giá chốt
phiên cuối tuần trước.
Trong phiên sáng 27/10, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hệ thống kinh kinh doanh đều niêm yết thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng từ 1 triệu – 4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn mặt bằng chung giá vàng miếng tới 9 triệu đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng
nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay, đi kèm với đó là không ghi
nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 130 triệu
đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/10, giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này không đổi.
Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp neo giá vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất. Sau khi giảm 5 phiên liên tiếp (21-26/10), giá mua, bán
vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đóng cửa phiên sáng tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp
này đặt giá giao dịch ở mức 137,3 triệu
đồng/lượng chiều mua và 141,3 triệu
đồng/lượng chiều bán trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng. So
với giá chốt phiên 26/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh
Hải cũng tăn 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, Phú Quý là đơn vị duy nhất điều
chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.Thương hiệu này
đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên
sáng tại
ngưỡng 137,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải neo ở ngưỡng cao nhất là 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại PNJ và Phú Quý, khoảng cách này chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng,
tương đương so với mức chênh lệch phổ biến giá mua, bán vàng miếng SJC. Trên thị
trường vàng miếng SJC, mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng cao nhất thuộc về
Bảo Tín Minh Châu với 5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 27/10 (giờ
Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận phiên giảm hơn 0,4%, lùi xuống mốc 4.000,8 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng
miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,11 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế
giới từ 12,11 triệu – 14,41 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh
nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6,61 triệu đồng/lượng.
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