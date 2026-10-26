Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm nhẹ, vàng miếng SJC đứng im

Trong phiên chiều 26/10, giá vàng miếng SJC ở ngưỡng phổ biến 138,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng (mua – bán); vàng vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 100 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 100 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng. Ảnh: SJC

Giá mua, bán vàng miếng SJC chốt tuần (19-24/10) sụt 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mở cửa phiên sáng nay (26/10), giá giao dịch vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im.

Trong suốt phiên sáng nay, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 138,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán. Tính đến 14 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này vẫn không đổi.

Mức giá giao dịch 138,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng cũng được neo tại DOJI. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (24/10), giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết tại ngưỡng 141,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 24/10. Trong khi đó, chiều mua giảm 300 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 136,8 triệu đồng/lượng.

Giá bán phổ biến vàng miếng neo ở nưỡng 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng SJC thấp nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu, kéo chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này lên sát 5 triệu đồng/lượng, gấp rưỡi so với khoảng cách tại các đơn vị khác

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 137,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay và kéo dài sang đầu phiên chiều.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng mở cửa phiên sáng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 140 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Mức giá trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, khi mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này tăng trở lại 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với vàng miếng SJC, niêm yết tại 140,2 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong suốt phiên sáng nay. Thương hiệu này duy trì giá vàng miếng SJC ổn định ở ngưỡng 1375 triệu – 141, triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 26/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm xuất hiện hầu hết trên bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh với biên độ hẹp. Cập nhật thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI duy trì ổn định ở mức 137,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,2 triệu đồng/lượng chiều bán trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, trong phiên chiều, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại đơn vị này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 137,1 triệu – 141,1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty PNJ, chốt phiên sáng niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138 triệu đồng/lượng và 141 triệu đồng/lượng chiều bán, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Tính đến 14 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 137,6 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136,8 triệu – 140,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 24/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên 26/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, bám sát diễn biến đi ngang trên thị trường vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại Công ty SJC và Phú Quý đồng loạt chững lại. Tính đến 14 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC vẫn duy trì ổn định tại tại ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Phú Quý cũng giữ nguyên cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn "4 số 9". Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 137,7 triệu – 140,7 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên hôm nay. Tính đến 14 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng là 129,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 133 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 24/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.