Mua sắm trực tuyến tại Việt Nam: Người tiêu dùng thông thái chi "mạnh tay" hơn

Tuy chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhưng nhóm người tiêu dùng thông thái chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với nhóm người mua sắm phổ thông, tạo ra khoảng cách chi tiêu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đóng góp gần 1/3 tổng chi tiêu trên thương mại điện tử tại Việt Nam…

Ông Simon Torring chia sẻ báo cáo "Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026", chiều 6/10 - Ảnh: Minh Hà.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông chia sẻ báo cáo "Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026" chiều 6/10, ông Simon Torring, Đồng sáng lập Cube Asia, cho biết: Tại Việt Nam, 1 trên 4 người mua sắm trực tuyến được xếp vào nhóm người tiêu dùng thông thái, với mức chi tiêu hằng tháng cao hơn 44% so với nhóm người mua sắm phổ thông, vượt mức bình quân Đông Nam Á là 31%. Đặc biệt, Việt Nam cũng ghi nhận mức chênh lệch chi tiêu 2,2 tỷ USD/năm cao thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Philippines.

Thực tế, nhóm người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam chủ động so sánh, xác thực và lựa chọn kênh mua sắm uy tín để đạt giá trị tổng thể tốt hơn. Họ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái thương mại điện tử với 72% mua sắm trực tuyến vài lần mỗi tuần, 59% dành hơn một nửa ngân sách cho gian hàng chính hãng và 54% sẵn sàng trả thêm để có mức độ bảo vệ tốt hơn. Người dùng cũng thường xuyên sử dụng các kênh ngoài nền tảng để khám phá sản phẩm với 86%, chủ động tìm kiếm thông tin với 88% và xác minh sản phẩm hoặc người bán trước khi mua là 91%.

Ngoài ra, khảo sát của Cube cho thấy, 47% nhóm người tiêu dùng thông thái sẵn sàng chờ giao hàng lâu hơn để có ưu đãi tốt hơn, 38% chờ đến các giai đoạn khuyến mãi và 33% dành thêm thời gian so sánh ưu đãi, chỉ 12% sẵn sàng chấp nhận mức độ đảm bảo thấp hơn về tính xác thực sản phẩm, bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền để đổi lấy mức giảm giá tốt hơn. Điều này cho thấy thương mại điện tử không còn chỉ là cuộc đua về giá, mà là cuộc đua về giá trị và sự an tâm.

“Báo cáo năm nay cho thấy mức độ thông thái trong mua sắm đang trở thành một chỉ dấu quan trọng của sự trưởng thành thị trường, xác minh sản phẩm, đánh giá giá trị, quản lý rủi ro và sử dụng công cụ số. Đáng chú ý nhất, việc mua sắm không chỉ nhạy cảm về giá; đó là việc người tiêu dùng trở nên có chủ đích hơn, hiểu biết hơn và tự tin hơn khi điều hướng thương mại điện tử”, ông Simon Torring cho hay.

Cùng quan điểm này, ông Đỗ Cao Quốc Huy, Giám đốc Bán lẻ và Ngành hàng Lazada Việt Nam, nhận định: Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, không chỉ về quy mô giao dịch mà còn về chất lượng tiêu dùng và mức độ tin tưởng. Đây không chỉ là cuộc đua về giá mà còn là cuộc đua về giá trị và sự an tâm, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển bền vững cho thương mại điện tử Việt Nam trong tương lai.

Lazada cũng xác định 03 trọng tâm chiến lược dài hạn. Thứ nhất, tiếp tục phát triển LazMall như trụ cột chiến lược, quy tụ các thương hiệu chính hãng, uy tín. Thứ hai, tối ưu hóa hành trình khám phá và ra quyết định của người tiêu dùng bằng cách tăng cường triển khai các công cụ như livestream, affiliate và AI. Cuối cùng, mở rộng nguồn cung hàng chính hãng quốc tế từ TMall và Gmarket, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thông thái.

Được biết, báo cáo “Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026” (The 2026 ECommerce Savvy Shopper Report: Southeast Asia) khảo sát 6.000 người mua sắm trực tuyến trong độ tuổi 18-61 tại sáu thị trường: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Người mua sắm được xem là “thông thái” khi đạt điểm cao hơn ở bốn khía cạnh: xác minh, tối ưu giá trị, quyền lợi & bảo vệ, và năng lực số.