Doanh nghiệp tối ưu chiến lược theo ngành hàng để tăng trưởng trên thương mại điện tử

Đại diện cho ba ngành hàng khác nhau, Classmate, UGREEN và LEVOIT ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong dịp 9/9 nhờ lựa chọn giải pháp trên sàn thương mại điện tử Shopee phù hợp với đặc thù sản phẩm, từ sáng tạo nội dung đến tối ưu phương thức giao nhận và tham gia các chương trình chuyên biệt.

Bên cạnh giá bán và ưu đãi, khả năng nhận diện đúng nhu cầu của người dùng và lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp đang trở thành yếu tố quan trọng giúp thương hiệu mở rộng khả năng tiếp cận và thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng đạt hiệu quả kinh doanh trong dịp 9/9 song câu chuyện của Classmate, UGREEN và LEVOIT lại cho thấy ba cách tiếp cận khác nhau của các thương hiệu trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

CLASSMATE: LÀM MỚI SẢN PHẨM QUEN THUỘC BẰNG NỘI DUNG SÁNG TẠO

Với ngành văn phòng phẩm, nơi các sản phẩm như vở, bút viết… vốn quen thuộc và có mức độ cạnh tranh cao, nội dung trở thành một trong những yếu tố giúp thương hiệu tạo nên sự khác biệt và duy trì tương tác với người dùng.

Theo đó, trong dịp 9/9, Classmate - thương hiệu văn phòng phẩm Việt Nam - đã tăng cường hoạt động livestream và sản xuất video ngắn trên Shopee. Thông qua nội dung của các video và livestream, thương hiệu có thể giới thiệu rõ hơn về thiết kế, công năng và cách sử dụng sản phẩm, đồng thời kết hợp voucher để thúc đẩy quyết định mua sắm của người dùng.

Ông Phạm Thanh Tùng, đại diện Classmate, chia sẻ: “Thông qua Shopee Live và Shopee Video, Classmate có thể tăng trưởng doanh số và tỷ lệ chuyển đổi một cách hiệu quả. Đầu tiên, người dùng có thể săn được các voucher ưu đãi trong quá trình xem nội dung, từ đó tạo thêm động lực mua sắm, đem đến tăng trưởng doanh số cho thương hiệu. Bên cạnh đó, các kênh này cũng gia tăng điểm chạm đến người mua, giúp truyền tải những thông tin quan trọng về sản phẩm, góp phần cải thiện tỷ lệ chuyển đổi".

Classmate cải thiện tỷ lệ chuyển đổi với Shopee Live và Shopee Video.

Nhờ tăng cường sản xuất và đăng tải các nội dung sáng tạo trên sàn, doanh thu ngày 9/9 của Classmate trên Shopee tăng hơn 151% so với ngày thường, với phần lớn đơn hàng được tạo ra từ Shopee Live và Shopee Video.

Kết quả này cũng phản ánh xu hướng mua sắm kết hợp giải trí ngày càng phổ biến trên sàn. Thực tế trong suốt chiến dịch 9/9, Shopee Live và Shopee Video đã ghi nhận hơn 2,2 tỷ lượt xem. Riêng ngày 9/9, lượng sản phẩm bán ra thông qua hai kênh này tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

UGREEN: NẮM BẮT NHU CẦU TỨC THỜI CỦA NGƯỜI DÙNG VỚI PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ

Khác với văn phòng phẩm, phụ kiện công nghệ thường gắn với những nhu cầu phát sinh cần được đáp ứng nhanh, chẳng hạn thay thế cáp sạc bị hỏng, bổ sung cổng chuyển đổi hoặc chuẩn bị pin dự phòng trước chuyến đi. Trong những trường hợp này, tốc độ giao nhận có thể tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Bên cạnh đó, các phương thức giao hàng Hỏa tốc trên sàn cũng đang được đông đảo người dùng lựa chọn, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Thực tế trong ngày 9/9, số người dùng lựa chọn phương thức giao Hỏa tốc 1H và 4H trên Shopee tăng gấp 3 lần so với ngày thường, riêng lượng đơn Hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần.

Nắm bắt nhu cầu này, thương hiệu chuyên các sản phẩm phụ kiện công nghệ UGREEN đã tập trung đẩy mạnh phương thức giao Hỏa tốc trong dịp 9/9. Song song với việc tối ưu quy trình đóng gói để rút ngắn thời gian chuẩn bị, thương hiệu còn tối ưu danh mục sản phẩm, xây dựng các combo bổ trợ, minh bạch thông tin kỹ thuật và tăng cường tư vấn để giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

UGREEN đa dạng các phương thức vận chuyển trên Shopee để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng.

“Doanh số ngày 9/9 của UGREEN đã tăng 50% so với ngày 8/8, trong đó 30% người mua đơn hàng của chúng tôi lựa chọn phương thức vận chuyển Hỏa tốc. Điều này cho thấy tốc độ giao hàng đang được cân nhắc bên cạnh chất lượng và giá bán. Thông qua đa dạng các phương thức vận chuyển trên Shopee, chúng tôi đã có thể tiếp cận được đông đảo người dùng có nhu cầu cần sản phẩm gấp, đồng thời đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng”, đại diện UGREEN cho biết.

LEVOIT: GIẢI ĐỒNG THỜI BÀI TOÁN TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG VÀ GIAO NHẬN HÀNG CỒNG KỀNH

LEVOIT - thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm máy lọc không khí và điện gia dụng - đã kết hợp hai giải pháp trên Shopee để giải quyết những bài toán này. Thương hiệu tham gia Shopee Mall Outlet từ giai đoạn đầu nhằm tiếp cận nhóm khách hàng ưu tiên sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, đồng thời sử dụng phương thức vận chuyển Cồng kềnh để đáp ứng đặc thù đóng gói và giao nhận của sản phẩm. Cách tiếp cận này góp phần giúp doanh thu thương hiệu trong ngày 9/9 tăng 15 lần so với ngày thường.

Đại diện LEVOIT nhận định: “Với ngành điện gia dụng, giao nhận không đơn thuần là khâu hoàn tất đơn hàng mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng thị trường trên TMĐT. Việc kết hợp Shopee Mall Outlet với phương thức vận chuyển Cồng kềnh giúp LEVOIT vừa tiếp cận đúng nhu cầu, vừa đáp ứng đặc thù vận chuyển của sản phẩm. Kết quả trong dịp 9/9 là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh trên kênh trực tuyến”.

LEVOIT sử dụng phương thức vận chuyển Cồng kềnh trên Shopee để đáp ứng đặc thù đóng gói và giao nhận của sản phẩm.

Câu chuyện của ba thương hiệu cho thấy tăng trưởng trên thương mại điện tử cũng phụ thuộc vào khả năng xác định đúng bài toán của từng ngành hàng và lựa chọn giải pháp hợp lý. Với Classmate, đó là sáng tạo nội dung để làm mới trải nghiệm đối với nhóm sản phẩm quen thuộc. Trong khi đó, LEVOIT lựa chọn kết hợp chương trình bán hàng chuyên biệt với phương thức vận chuyển phù hợp.

Việc chủ động kết hợp các công cụ, chương trình của sàn thương mại điện tử sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm.