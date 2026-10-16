Mười năm sáng tạo cô đọng trong một khoảnh khắc thời trang

Mới đây, tập đoàn xa xỉ Kering chính thức thông báo nhà thiết kế Vaccarello đã rời vị trí giám đốc sáng tạo Saint Laurent, sau show diễn đã khiến giới thời trang nghi ngờ. Bộ sưu tập Xuân-Hè 2027 vì thế trở thành dấu chấm hết cho một nhiệm kỳ kéo dài đúng một thập niên…

Ảnh: Mojeh Magazine

Trong thời trang, không phải nhà thiết kế nào cũng có cơ hội tự viết lời kết cho thời kỳ của mình. Vaccarello đã làm điều đó bằng một màu sắc vốn gắn với quyền lực, sự xa hoa và khả năng thu hút ánh nhìn. Nhưng ý nghĩa của vàng trong bộ sưu tập này không chỉ nằm ở vẻ lộng lẫy. Nó cho thấy một nhà thiết kế hiểu rất rõ sức mạnh của hình ảnh thương hiệu và biết cách cô đọng mười năm sáng tạo thành một khoảnh khắc mà người xem có thể ghi nhớ.

Đồng thời, show diễn cũng nhắc rằng một màn chia tay xuất sắc trên sàn diễn chưa phải câu trả lời cho câu hỏi: Saint Laurent sẽ ra sao khi Anthony Vaccarello không còn ở đó? Câu chuyện của Vaccarello càng trở nên đáng chú ý khi nhìn vào biểu đồ doanh thu của Saint Laurent.

Năm 2016. Vaccarello tiếp quản Saint Laurent sau Hedi Slimane. Nhà thiết kế này sau đó đã đưa sự gợi cảm trở lại trung tâm, nhấn mạnh đường nét cơ thể, kéo dài tỷ lệ, mở rộng vai áo và sử dụng màu đen như một cấu trúc thị giác. Đây không phải vẻ nữ tính mềm mại theo lối cổ điển, cũng không hoàn toàn là tinh thần nổi loạn của thời trang rock. Nó là sự gợi cảm có kỷ luật, một kiểu quyền lực không cần giải thích.

Trong một ngành công nghiệp thường xuyên bị cuốn vào những cuộc đổi mới hình ảnh theo mùa, Vaccarello chọn cách lặp lại có chủ đích. Những đường vai, độ dài của váy, cách xử lý chất liệu và sự tương phản giữa cơ thể với trang phục dần trở thành những dấu hiệu có thể nhận ra ngay cả khi không nhìn thấy logo.

Ảnh: HypeBeast

Chính khả năng tạo ra sự nhất quán ấy đã giúp anh xây dựng một trong những hệ ngôn ngữ thương hiệu rõ ràng nhất của thời trang đương đại. Theo Reuters, dưới thời của giám đốc sáng tạo này, doanh thu thường niên của nhà mốt đã vượt mốc 3 tỷ euro vào năm 2023, sau một giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Tuy nhiên, doanh thu sau đó chịu sức ép, với mức giảm khoảng 6% trong năm 2025. Đến năm 2026, tình hình có dấu hiệu ổn định hơn trong bối cảnh Kering nỗ lực phục hồi hoạt động kinh doanh của toàn tập đoàn.

Những con số này cho thấy cả thành công lẫn giới hạn của một chiến lược dựa trên sức mạnh sáng tạo. Vaccarello đã giúp Saint Laurent xây dựng một hình ảnh dễ nhận biết, mở rộng ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng và đưa thương hiệu lên quy mô doanh thu đáng kể. Nhưng ngay cả một hệ thống thẩm mỹ mạnh cũng không thể đứng ngoài chu kỳ của thị trường xa xỉ.

Nhu cầu tại các thị trường trọng điểm thay đổi, khách hàng cân nhắc nhiều hơn trước những mức giá cao, trong khi sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng khốc liệt. Một thương hiệu có thể duy trì mức độ hiện diện lớn trong truyền thông nhưng vẫn phải đối mặt với sự suy giảm doanh thu nếu sản phẩm không còn tạo ra đủ lý do mua sắm.

Ảnh: HypeBeast

Đồng thời, sự ổn định của phong cách cũng có hai mặt: nó giúp khách hàng nhận ra thương hiệu, nhưng nếu không được phát triển thành những sản phẩm mới đủ hấp dẫn, nó có thể tạo cảm giác lặp lại. Bài toán của Saint Laurent trong tương lai do đó không phải từ bỏ ngôn ngữ Vaccarello, mà tìm cách biến ngôn ngữ ấy thành một hệ sản phẩm có sức bán bền vững, từ trang phục ban ngày, thời trang nam đến đồ da và phụ kiện. Những nhóm hàng này có thể giúp thương hiệu tiếp cận nhiều hoàn cảnh sử dụng hơn, giảm sự phụ thuộc vào các thiết kế gây ấn tượng trên sàn diễn và tạo thêm cơ hội để khách hàng quay lại.

Sau mười năm định hình Saint Laurent bằng sắc đen, Anthony Vaccarello đã khép lại nhiệm kỳ giám đốc sáng tạo của mình bằng một bộ sưu tập phủ vàng từ đầu đến cuối, trước khi đưa tất cả trở về màu đen. Dưới chân tháp Eiffel, những chiếc đèn chùm khổng lồ lơ lửng phía trên sàn diễn tại Trocadéro, ánh sáng phản chiếu trên mặt sàn đen bóng, còn tháp Eiffel phía xa trở thành một phần của bố cục.

Ảnh: HypeBeast

Trên đường băng ấy, vàng không xuất hiện như một điểm nhấn trang trí. Nó bao phủ cả thế giới thời trang mà Vaccarello đã xây dựng trong mười năm: những chiếc váy ôm sát cơ thể, áo khoác vai rộng, chân váy brocade, áo khoác dáng trench, những đường cắt sắc bén và các hình bóng gợi cảm được kiểm soát đến mức gần như lạnh lùng. Áo khoác, chân váy, váy dạ hội và những chi tiết gợi nhắc các biểu tượng của Saint Laurent đều được phủ lên ánh kim, từ vàng sáng đến những sắc độ trầm như hổ phách và cognac.

Điều thú vị là vàng vốn dễ trở nên phô trương. Trong một bộ sưu tập kéo dài gần như đơn sắc, nguy cơ ấy càng lớn: ánh kim có thể làm mọi thứ trở nên đồng nhất, khiến quần áo mất đi sự khác biệt về hình dáng và chất liệu. Vaccarello giải quyết vấn đề bằng cách giữ nguyên kỷ luật trong cấu trúc.

Vai áo vẫn sắc, tỷ lệ vẫn chính xác, trang phục vẫn ôm hoặc buông theo một chủ đích rõ ràng. Màu sắc thay đổi, nhưng ngôn ngữ không đổi. Đó là dấu hiệu của một ngôn ngữ sáng tạo đã trưởng thành, khi bản sắc không còn phụ thuộc vào một màu sắc duy nhất mà nằm trong cách mọi yếu tố được tổ chức.

Ảnh: HypeBeast

Phần kết chuyển từ vàng sang đen vì thế mang sức nặng đặc biệt. Màu đen đã là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của Saint Laurent và cũng là màu sắc gắn liền với chính Vaccarello. Nó làm giảm những phân tán thị giác, đưa sự chú ý trở lại hình dáng và cơ thể. Khi những bộ váy đen xuất hiện sau cuộc diễu hành ánh kim, người xem có thể đọc khoảnh khắc ấy như sự trở về với căn cước của nhà mốt, hoặc như một lời nhắc rằng ánh hào quang của một thời kỳ rồi cũng phải nhường chỗ cho những gì còn lại.

Thách thức tiếp theo là bảo đảm rằng hệ thống sản phẩm của Saint Laurent vẫn giữ được sự căng thẳng đặc trưng giữa tính ứng dụng và tính trình diễn, giữa vẻ tối giản và sự gợi cảm, giữa những biểu tượng quen thuộc và nhu cầu đổi mới. Đây không phải yêu cầu riêng dành cho người kế nhiệm Vaccarello. Mà đó là điều kiện để mọi thương hiệu duy trì khả năng tăng trưởng khi hiệu ứng của một thời kỳ sáng tạo bắt đầu giảm dần.