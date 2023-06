Nạn buôn lậu, gian lận thương mại tại các tỉnh miền Trung vẫn nóng

Vừa qua tại Thừa Thiên Huế, đã diễn ra hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2023 của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Thông tin tại hội nghị trên cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 9 tỉnh miền Trung không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, ở từng thời điểm, trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp. Đáng lo ngại là các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm heroin, ma túy tổng hợp, ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc phiện, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như khoáng sản, xăng dầu qua tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có chiều hướng gia tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chủ động phối hợp với các bộ ngành, cơ quan trung ương triển khai nhiều giải pháp quản lý, ổn định thị trường, an sinh xã hội. Các ngành, lực lượng, địa phương, đơn vị quản lý địa bàn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin đường dây nóng, báo chí phản ánh về tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.850 vụ vi phạm, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022; xử lý vi phạm hành chính gần 10.000 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 362 tỷ đồng; Khởi tố vụ án hình sự 941 vụ với 1.139 đối tượng.

Điển hình, ngày 08/02/2023, Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính (chưa xác định định được người vi phạm, người chủ sở hữu hợp pháp) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan (1.000kg đường và 1.200 bao thuốc lá điếu), trị giá tang vật 32,2 triệu đồng. Đội Kiểm soát Hải quan ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/3/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang đối tượng Trần Thịnh (Sn 1988) trú tại Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là đối tượng vận chuyển thuê) đang vận chuyển 20.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên xe ô tô tải biển số 77H – 019.97 tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã mở rộng điều tra, xác minh, chủ động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Trương Thị Hồng, khám xét khẩn cấp nơi ở tại phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát hiện 19.900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đây là một trong những chuyên án trinh sát đấu tranh với đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu có tính chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng thuốc lá đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (39.900 bao thuốc lá, ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng).

Ngày 9/4/2023, tại Trạm thu phí cao tốc Chu Lai, thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Hiệp – Núi Thành), Phòng Cảnh sát ma tuý Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 02 đối tượng gồm Nguyễn Văn Ninh và Huỳnh Khánh Trình về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 05 bánh heroin có khối lượng là 1,908 kg; 7,35gram ma tuý tổng hợp. Đây là vụ án với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam…

Theo lực lượng quản lý thị trường, hiện nay hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... được các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi.

Đối tượng thường sử dụng phương thức, thủ đoạn chủ yếu như chia nhỏ, xé lẻ, cất giấu hàng hóa vi phạm trong các phương tiện xuất nhập cảnh, trong các loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh...; vận chuyển hàng hóa vi phạm vào thời gian cao điểm; sử dụng phương tiện có niêm phong kẹp chì để vận chuyển hàng hóa vi phạm, gia cố thêm ngăn, vách hầm bí mật trên trên phương tiện để cất giấu các loại hàng cấm…

Trên tuyến biên giới đất liền, các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, lối tắt, sông suối, mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới và chính sách hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm là ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại… qua biên giới.

Trên tuyến biên giới biển, lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước về thông quan hàng hóa qua các cảng biển, các đối tượng khai báo gian dối về số lượng, giá trị, chủng loại, xuất xứ hàng hóa… để mua bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế. Ngoài ra, trên vùng biển các đối tượng lợi dụng thời tiết phức tạp, vùng biển rộng, thông qua các hoạt động khai thác hải sản, hoạt động vận chuyển hàng hóa hợp pháp trên biển để hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm như: ma túy, vật liệu nổ, thuốc lá điếu, động vật hoang dã. Đồng thời các đối tượng này cung thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu, quặng, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh… qua vùng biển các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Tại địa bàn nội địa, các đối tượng thông qua hoạt động khuyến mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên môi trường thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng trực tuyến, các trang mạng xã hội để buôn bán, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... hoặc trà trộn một phần hàng giả với hàng thật đưa về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và hoạt động sản xuất của nhân dân.