Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất huy động và cho vay đã giảm sau các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Trong hai tháng cuối năm, chính sách tiền tệ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ thanh khoản, giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/11. Ảnh: Dũng Hiếu

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 vào trưa ngày 4/11/2026, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả triển khai giảm lãi suất và định hướng điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục ở mức cao, trong khi diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, tạo áp lực lớn lên mặt bằng lãi suất trong nước.

LÃI SUẤT CHO VAY MỚI GIẢM 0,2–0,5%

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm 0,5–1 điểm phần trăm/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo cơ sở giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Đồng thời, yêu cầu giảm 1,5–2 điểm phần trăm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời phóng viên về vấn đề điều hành lãi suất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đến nay, các ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động niêm yết đối với tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài giảm phổ biến 0,5 điểm phần trăm/năm; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5–0,7 điểm phần trăm/năm.

Đối với lãi suất cho vay thực tế, các khoản vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 đã giảm 0,2–0,5 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo đầu tháng.

Đáng chú ý, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 0,5–2 điểm phần trăm/năm.

Để hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng các công cụ điều hành như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn ngắn.

Ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam kỳ hạn 6 tháng, nhằm bổ sung nguồn vốn, tăng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm lãi suất, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng trong quý IV và cả năm.

TIẾP TỤC GIẢM LÃI SUẤT, KIỂM SOÁT DÒNG VỐN TÍN DỤNG

Về định hướng điều hành hai tháng cuối năm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Trọng tâm là điều hành thanh khoản chủ động, cung ứng nguồn vốn cho thị trường, tạo điều kiện tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Đối với tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành linh hoạt, phù hợp với cung cầu ngoại tệ, diễn biến thị trường và tình hình kinh tế vĩ mô.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến trong hai tháng cuối năm, bảo đảm dòng vốn đi đúng mục tiêu, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, bổ sung nguồn vốn cho hệ thống tổ chức tín dụng cũng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất trong thời gian tới.