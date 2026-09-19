Nghệ An: Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố, khẩn trương hỗ trợ người dân

Mưa lớn kéo dài trong ngày 19/9 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Vinh, tỉnh Nghệ An ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Các tuyến Trường Chinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Bàng, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết, Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Vinh - Cửa Lò xuất hiện nhiều điểm ngập.

Tại một số khu vực trũng thấp, nước dâng hơn 0,5 m. Nhiều phương tiện không thể lưu thông, người đi xe máy phải xuống dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng khác. Một số ôtô chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu.

Đáng chú ý, tại chung cư Tecco Green View 2, nước mưa cuồn cuộn chảy vào tầng hầm, gây khó khăn cho việc đi lại và bảo đảm an toàn cho phương tiện. Người dân nhanh chóng di chuyển ôtô, xe máy lên khu vực cao hơn để tránh ngập.

Tại chung cư Trung Đức, nước cũng tràn vào tầng hầm, khu vực để xe bị ngập. Thang máy tại đây bị nước tràn vào, không thể hoạt động.

Trước diễn biến mưa lớn, phường Thành Vinh đã huy động lực lượng triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức lực lượng trực, sẵn sàng cơ động đến các điểm ngập để hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân, phụ trách trật tự đô thị và các lực lượng tại cơ sở cũng được huy động kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu; khơi thông cống rãnh, cửa thu nước, xử lý các điểm ách tắc dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước.

Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và phân luồng giao thông, hạn chế người dân đi vào những vị trí nguy hiểm.

Đến chiều 19/9, khu vực Vinh vẫn tiếp tục có mưa, nhiều tuyến đường còn ngập. Các lực lượng tại phường Thành Vinh tiếp tục duy trì quân số, hỗ trợ người dân và kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập sâu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực có mực nước cao hoặc dòng chảy mạnh, chủ động đưa phương tiện lên vị trí cao để bảo đảm an toàn.