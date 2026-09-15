Theo khảo sát của McKinsey, hành vi du lịch những năm gần đây đã thay đổi.

44% du khách có thu nhập cao... đã thực hiện một chuyến du lịch chăm sóc sức khỏe trong năm 2025. 58% có kế hoạch cho một chuyến đi như vậy trong năm 2026. Khách du lịch chăm sóc sức khỏe chi tiêu trung bình nhiều hơn 36% so với du khách thông thường.

Thế hệ Millennials và Gen Z chi tiêu cho các dịch vụ wellness nhiều hơn hẳn so với các hạng mục khác trong hành trình. Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục với thế hệ Gen Alpha.

Một kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng giờ đây không còn đơn thuần là “xả hơi” mà là cơ hội để “làm mới” bản thân. Các hoạt động: thiền định, yoga, trị liệu spa, tắm rừng, detox cơ thể hay thậm chí là “detox công nghệ” (giảm sử dụng thiết bị số), chế độ ăn uống lành mạnh và các hoạt động nhẹ nhàng trong môi trường thiên nhiên... ngày càng được du khách lựa chọn.

Wellness: Phân khúc có giá trị gia tăng cao nhất của ngành du lịch. Ảnh: VnEconomy

Tại Việt Nam...

Trong làn sóng du lịch hậu đại trà, ngày càng nhiều du khách tìm đến hành trình du lịch chậm, nơi trải nghiệm gắn liền với văn hóa, thiên nhiên và sức khỏe tinh thần.

Từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển... đến những không gian làng nghề truyền thống... du lịch Việt Nam đang mở ra một hướng đi mới: wellness bền vững, lấy con người và bản sắc địa phương làm trung tâm.

Eureka Linh Trường ở Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa... là một nơi như thế.

Bãi biển thoải dài cát mịn. Tiếng sóng rầm rì đêm ngày. Những hàng dừa xanh ngắt. Những dãy Phượng Vỹ rực lửa mỗi độ hè về. Những bữa ăn thực dưỡng cân bằng âm – dương. Những giây phút thư giãn, đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết. Nhiệt liệu giác hơi. Bách thảo dưỡng túc. Bách thảo ôn túc. Và cả Vọng – Văn – Vấn – Thiết với công nghệ AI, máy cộng hưởng sinh học từ trường hiện đại.

Du lịch wellness tại Việt Nam nói chung và Eureka Linh Trường nói riêng... kết hợp y học cổ truyền, giúp bảo tồn tri thức bản địa, giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường bản sắc quốc gia.

Nhưng, du lịch wellness ở Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Đó là thiếu quy hoạch tổng thể và muôn vàn những khó khăn khác.

Để du lịch wellness phát triển bền vững, Việt Nam cần có chiến lược dài hạn gắn du lịch chăm sóc sức khỏe với phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, đào tạo nhân lực, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và y học cổ truyền. Quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch wellness ở cấp độ quốc gia một cách bài bản.

Tương lai... nếu được đầu tư đúng hướng và phát triển bài bản, du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế du lịch xanh và bền vững.