Linh Trường Việt Y Đường đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào hành trình nghỉ dưỡng

Sở hữu đường bờ biển dài, hệ sinh thái đa dạng cùng nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển du lịch wellness – dòng du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với xu hướng chủ động chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, việc kết hợp nghỉ dưỡng với dưỡng sinh, thảo dược và các phương pháp chăm sóc sức khỏe đang mở ra hướng phát triển mới cho nhiều điểm đến.

Ngày 15/9, tại khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Linh Trường Việt Y Đường chính thức khai trương. Đây là mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dưỡng sinh, hướng tới hình thành một sản phẩm du lịch wellness phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Linh Trường Việt Y Đường nằm trong khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Được đầu tư hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại cùng không gian vườn thảo dược, Linh Trường Việt Y Đường phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hướng kết hợp giữa những giá trị của Đông y truyền thống với công nghệ hiện đại.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các phương pháp như đả thông kinh lạc, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh và chăm sóc bằng thảo dược. Quy trình được xây dựng theo hướng từ kiểm tra, tư vấn đến chăm sóc, dưỡng sinh và phục hồi, tạo nên một hành trình chăm sóc sức khỏe ngay trong không gian nghỉ dưỡng.

Các phương pháp dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe được kết hợp trong không gian nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, mô hình còn ứng dụng các giải pháp như Buồng cộng hưởng sinh học từ trường, Bách Thảo Khang Thông, công nghệ RFS cùng một số thiết bị chăm sóc tích hợp trí tuệ nhân tạo. Qua đó, kết hợp giữa phương pháp chăm sóc truyền thống và những ứng dụng công nghệ mới, hướng tới nâng cao trải nghiệm của du khách.

Trong đó, đả thông kinh lạc và xoa bóp bấm huyệt được sử dụng như những phương pháp hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng, tăng cường tuần hoàn và chăm sóc cơ thể. Cùng với đó là các hoạt động dưỡng sinh, sử dụng dược liệu tự nhiên và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Buồng cộng hưởng sinh học từ trường là một trong những giải pháp được giới thiệu tại Linh Trường Việt Y Đường.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào một liệu pháp riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong không gian nghỉ dưỡng. Du khách có thể kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn, trải nghiệm thiên nhiên với các hoạt động chăm sóc thể chất và tinh thần.

Trong bối cảnh du lịch đang chuyển dần từ tham quan đơn thuần sang những trải nghiệm chú trọng sức khỏe và chất lượng sống, việc phát triển các sản phẩm wellness được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho những điểm đến có lợi thế về thiên nhiên, khí hậu và nguồn tài nguyên bản địa.

Với sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, Đông y, thảo dược và công nghệ chăm sóc sức khỏe, Linh Trường Việt Y Đường đang từng bước hướng tới một sản phẩm du lịch mới tại Thanh Hóa, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm và tạo thêm lựa chọn cho du khách trên hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và thiên nhiên.