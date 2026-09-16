Vượt lũ hỗ trợ sản phụ sinh con, đưa người dân đi cấp cứu

Khoảng 6 giờ ngày 16/9, Công an xã Thanh Kỳ và Ban Chỉ huy phòng thủ xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo về sản phụ Lương Thị Lượng, trú thôn Tân Hùng, đang chuyển dạ.

Do mưa lớn, nước sông, suối dâng cao, 2 đập tràn trên tuyến đường từ nhà sản phụ đến bệnh viện bị ngập sâu, khiến gia đình không thể đưa sản phụ đi sinh.

Ngay sau đó, Công an xã Thanh Kỳ phối hợp với nhân viên y tế địa phương, sử dụng phương tiện cứu hộ, mặc áo phao vượt mưa lũ tiếp cận gia đình.

Qua kiểm tra, sản phụ đã chuyển dạ và không thể chờ di chuyển đến trạm y tế. Các lực lượng thống nhất hỗ trợ sản phụ sinh con tại nhà, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé. Ca sinh diễn ra an toàn. Hiện sức khỏe của sản phụ và cháu bé đều ổn định.

Công an, nhân viên y tế xã Thanh Kỳ vượt mưa lũ kịp thời hỗ trợ sản phụ, đỡ đẻ thành công - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Tại Nghệ An, mưa lớn trong 2 ngày qua cũng khiến nhiều khe, suối trên địa bàn xã Tam Thái dâng cao, ngập 30 đến 40 cm nhiều tuyến đường, chia cắt 7 bản vùng trong với 631 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học.

Khoảng 19 giờ ngày 15/9, chính quyền địa phương nhận tin báo gia đình chị Vi Thị Sa, 38 tuổi, trú bản Phồng, cần hỗ trợ đưa đi cấp cứu do đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa cấp.

Công an và lực lượng quân sự đã căng dây, hỗ trợ chị Sa vượt qua 3 cầu tràn có nước chảy xiết, nhiều vị trí ngập sâu gần nửa mét trên tỉnh lộ 541B, đưa đến Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu. Sau khi được điều trị, sức khỏe chị Sa đã ổn định.

Sức khỏe chị Vi Thị Sa hiện đã ổn định sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu.

Trong điều kiện mưa lũ gây chia cắt, sự có mặt kịp thời của các lực lượng chức năng đã góp phần bảo đảm an toàn, hỗ trợ người dân vượt qua những tình huống cấp thiết.