Wellness chữa lành mở hướng phát triển du lịch xanh, bền vững

Chiều ngày 15/9, tại khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness chữa lành tại những điểm đến xanh”, nhằm thúc đẩy xu hướng tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng; qua đó nâng cao giá trị điểm đến và hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, nhận định, du lịch wellness đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, từ quản lý spa, hướng dẫn viên hoạt động thể chất đến các chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng. Tuy nhiên, hiện các cơ sở đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này ở Việt Nam còn hạn chế.

Nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, phát biểu tại hội thảo.

Theo ông, các trường đại học, cao đẳng du lịch có thể mở thêm các chuyên ngành hoặc khóa học về spa sức khỏe, tâm lý du lịch, yoga trị liệu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể tham gia đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên và cộng đồng địa phương tham gia cung cấp dịch vụ.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Bách Thảo Ngự Y, cho rằn, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch wellness, các doanh nghiệp du lịch và lưu trú cần đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời xác định đúng nhóm khách có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi năng lượng và thư giãn tinh thần.

Các đại biểu chia sẻ những góc nhìn về xu hướng chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng cho rằng, sau đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện không còn là nhu cầu nhất thời mà đang trở thành xu hướng, định hình cách con người sống, nghỉ dưỡng và lựa chọn điểm đến.

Trong bối cảnh dân số già hóa, kinh tế wellness toàn cầu được dự báo tăng trưởng bình quân 8,6% mỗi năm, đạt khoảng 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Đây được xem là dư địa lớn để các quốc gia phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tiến sĩ Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Khoa Du lịch (Trường Đại học Hồng Đức), cho biết Thanh Hóa sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chữa lành. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe tại địa phương hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Tiến sĩ Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Khoa Du lịch (Trường Đại học Hồng Đức) tham luận tại hội thảo.

Các chuyên gia du lịch và chăm sóc sức khỏe nhận định, hậu đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng trở thành ưu tiên của người dân trên toàn cầu. Trong bối cảnh dân số tại nhiều quốc gia đang già hóa, nhu cầu sống khỏe, sống lâu không chỉ làm thay đổi lối sống mà còn tác động rõ nét đến cách du khách lựa chọn điểm đến, trải nghiệm và cả thói quen dinh dưỡng sau mỗi chuyến đi.

Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển du lịch wellness nhờ đường bờ biển dài, hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên dược liệu phong phú. Trong đó, y học cổ truyền và các sản phẩm từ thảo dược được xem là những lợi thế có thể tạo nên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc trưng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng du lịch wellness tại Việt Nam hiện vẫn còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đa dạng và thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu. Phát triển lĩnh vực này không chỉ dừng ở việc bổ sung spa hay yoga mà cần đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực, dịch vụ trị liệu, dinh dưỡng và các trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Từ xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang phát triển mạnh trên thế giới, du lịch wellness được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị điểm đến và hướng tới một ngành du lịch xanh, bền vững.