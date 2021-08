Nghiên cứu: Nguy cơ đông máu do mắc Covid lớn hơn do tiêm vaccine

Bệnh nhân mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu cao hơn so với những người tiêm phòng Covid bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, một nghiên cứu lớn của Anh cho hay.

Hãng tin Bloomberg dẫn kết quả nghiên cứu trên, được đăng trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ), cho biết cứ 10 triệu người tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên, có thêm 66 người mắc hội chứng đông máu so với điều kiện bình thường.

Trong khi đó, cứ 10 triệu người dương tính với Covid-19 thì có thêm 12.614 trường hợp bị đông máu.

Nghiên cứu được thực hiện trên 29 triệu người tiêm mũi đầu vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021, và 1,7 triệu bệnh nhân mắc Covid-19.

Những phát hiện này ủng hộ quyết định việc tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca, sau một số lo ngại rằng vaccine này có thể gây đông máu ở một số trường hợp sau khi tiêm. Đến nay, tiêm chủng vẫn được xem là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại nguy cơ nhập viện và tử vong do Covid.

Tuy nhiên, một số nước phát triển hiện chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm cho người lớn tuổi, vì lo ngại rủi ro đông máu tăng lên nếu tiêm vaccine này cho người trẻ.

Dù lưu ý về khả năng rối loạn đông máu tăng lên khi tiêm vaccine so với không tiêm, nghiên cứu “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng để giảm nguy cơ đông máu hoặc không cầm máu” nếu mắc Covid-19.

Nhóm tác giả của nghiên cứu phát hiện thấy rằng những người nhiễm Sars-Cov2 có nguy cơ giảm tiểu cầu cao gấp 9 lần so với người đã tiêm 1 mũi vaccine. Rủi ro đột quỵ do mắc Covid cũng cao hơn so với ở người tiêm mũi đầu tiên Pfizer.

Nghiên cứu này không khẳng định những ca đông máu được phát hiện sau tiêm vaccine có chắc chắn là do tiêm vaccine hay không, nhưng cơ quan y tế đã cho rằng có thể có mối liên hệ. Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Oxford, nhưng nhóm tác giả nói họ độc lập với những nhà khoa học Oxford phát triển vaccine AstraZeneca.

Dữ liệu công bố hồi tháng 7 cho thấy vaccine AstraZeneca không làm gia tăng nguy cơ rối loạn đông máu sau khi tiêm liều thứ hai. Tỷ lệ ước tính là chỉ có 2,3 ca đông máu trên mỗi 1 triệu người tiêm mũi thứ hai AstraZeneca, bằng với tỷ lệ ở những người chưa tiêm. Tuy nhiên, tỷ lệ số ca đông máu ở những người tiêm mũi đầu tiên là 8,1 ca trên 1 triệu ca.