Chi tiêu mạnh cho AI, lợi nhuận năm 2025 của công ty mẹ TikTok có thể giảm tới 70%

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ByteDance, công ty mẹ của TikTok và Douyin, đã ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2025 giảm hơn 70% do tăng mạnh chi tiêu cho AI.

Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường nước ngoài của tập đoàn này tăng gần 50%, cao đáng kể so với mức tăng khoảng 20% tại Trung Quốc, theo Securities Times và 36Kr trích dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Lần đầu tiên, doanh thu quốc tế chiếm hơn 30% tổng doanh thu tập đoàn này, tăng từ mức 25% của năm 2024.

Tăng trưởng của ByteDance chủ yếu được thúc đẩy bởi TikTok Shop với tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) đã tăng gần 70% trong năm qua.

Đáng chú ý, ông Li Liang, Phó Chủ tịch bộ phận Douyin, cho biết mức sụt giảm lợi nhuận được tính theo chuẩn kế toán quốc tế, trong đó bao gồm chi phí quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên, nên “chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động cốt lõi”. Theo ông, nếu loại trừ khoản chi phí này, doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Cũng theo ông Li, biên lợi nhuận hoạt động trong nửa cuối năm 2025 chỉ “giảm nhẹ”, chủ yếu do tăng trưởng thương mại điện tử của Douyin chậm lại, trong khi công ty tiếp tục gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Do ByteDance chưa công bố báo cáo tài chính, South China Morning Post ước tính rằng, nếu đối chiếu với mức lãi ròng khoảng 33 tỷ USD năm 2024 (theo The Information), lợi nhuận năm 2025 của doanh nghiệp này có thể chỉ còn quanh mốc 10 tỷ USD.



Năm qua đánh dấu giai đoạn ByteDance mạnh tay rót vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Tháng 12 năm ngoái, South China Morning Post cho biết doanh nghiệp này dự kiến chi khoảng 100 tỷ nhân dân tệ để mua chip của Nvidia trong năm nay, tăng so với khoảng 85 tỷ nhân dân tệ của năm trước. Cùng với đó, công ty cũng đẩy nhanh cuộc đua thu hút nhân tài AI hàng đầu.

Theo tờ LatePost, ông Guo Daya, nhà nghiên cứu chủ chốt đứng sau mô hình R1 của DeepSeek, đã gia nhập nhóm phát triển Seed AI của ByteDance. Đi cùng là những gương mặt đáng chú ý như Wu Yonghui, chuyên gia có 17 năm làm việc tại Google, và Zhou Chang, người tham gia phát triển mô hình ngôn ngữ lớn Qwen của Alibaba Group Holding.

Việc tăng tốc đầu tư AI bắt đầu mang lại những kết quả ban đầu, giúp ByteDance từng bước khẳng định vị thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Mô hình video Seedance 2.0 của công ty được đánh giá là một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất hiện nay.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng kéo theo tranh cãi khi nhiều hãng phim lớn tại Hollywood, như Walt Disney Studios và Paramount Pictures, cáo buộc ByteDance vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp cho biết sẽ siết chặt các biện pháp bảo vệ nội dung.

Tháng 1 vừa qua, ByteDance đã thành lập một liên doanh mới tại Mỹ nhằm duy trì hiện diện tại một trong những thị trường trọng điểm. Theo cấu trúc sở hữu, ByteDance nắm 19,9% cổ phần liên doanh, trong khi Oracle, Silver Lake và MGX mỗi bên nắm 15%. Phần còn lại, tương ứng 30,1%, thuộc về các công ty liên kết với những nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance.