Từ hôm 1/10 đến nay, Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do Quốc hội nước này chưa thông qua kế hoạch ngân sách tạm thời. Đây là lần đóng cửa thứ 21 trong lịch sử Chính phủ Mỹ kể từ năm 1976 - thời điểm đạo luật ngân sách liên bang hiện đại có quy định về đóng cửa chính phủ có hiệu lực.

Thông thường, Quốc hội Mỹ phải thông qua 12 đạo luật về chi tiêu mỗi năm để cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang. Nếu các luật này chưa được thông qua, tình trạng thiếu ngân sách tạm thời xảy ra. Trong trường hợp này, Chính phủ buộc phải đóng cửa, trừ các cơ quan điều hành các dịch vụ thiết yếu như quân đội, y tế khẩn cấp...

Từ năm 1976 tới trước lần đóng cửa hiện tại, Chính phủ Mỹ đã 20 lần không được Quốc hội phê duyệt ngân sách và phải đóng cửa.

Tuy nhiên, trong 10 lần trước năm 1981, hầu hết các lần đóng cửa tương đối ngắn, chỉ một hoặc vài ngày với tác động thực tế thấp. Khi đó, dù xảy ra thiếu hụt ngân sách nhưng phần lớn hoạt động của chính phủ vẫn được duy trì, chỉ tạm hoãn các khoản chi không cần thiết. Các lần đóng cửa này chỉ mang tính thủ tục và không đóng cửa thực sự.

Từ năm 1981 trở đi, việc diễn giải các quy định chặt chẽ hơn đã dẫn đến quy trình phân bổ ngân sách nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là sau khi có văn bản pháp lý đầu tiên của Bộ Tư pháp buộc chính phủ phải đóng cửa thực sự khi không có ngân sách.

Do đó, những lần xảy ra thiếu hụt ngân sách tạm thời do ngân sách mới chưa được thông qua dẫn tới việc đóng cửa chính phủ trong nhiều ngày. Hầu hết lần đóng cửa sau năm 1981 đều có tác động thực tế lớn với nhiều công chức liên bang phải nghỉ việc không lương và nhiều phần hoạt động của chính phủ bị dừng hoạt động. Nhưng cũng có một vài lần xảy ra do lỗi kỹ thuật hoặc chậm thủ tục với tác động thực tế không lớn.

Từ năm 1976 đến nay, hầu hết các lần đóng cửa chính phủ Mỹ đều kết thúc bằng một nghị quyết chi tiêu tạm thời (continuing resolution) của Quốc hội. Nghị quyết này cho phép duy trì ngân sách cũ thêm vài tuần hoặc vài tháng để chính phủ khôi phục hoạt động trong chờ Quốc hội thông qua ngân sách mới.

Trong một số trường hợp, việc đóng cửa kết thúc khi ngân sách mới được thông qua cho cả năm tài khóa.

Chưa rõ tình trạng đóng cửa hiện tại của Chính phủ Mỹ sẽ kéo dài tới khi nào bởi hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đồ thị thông tin dưới đây sử dụng dữ liệu từ USAFacts, thể hiện thời gian diễn ra các lần đóng cửa từ năm 1976 của Chính phủ Mỹ.

Lần đóng cửa lâu nhất kéo dài 34 ngày từ 21/12/2018 đến 25/1/2019, diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Lần này cũng kết thúc bằng một nghị quyết chi tiêu tạm thời.