Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10

Thứ Tư, 01/10/2025
Bình Minh
01/10/2025, 08:48
Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa khi bước sang ngày 1/10 theo giờ Mỹ, do Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về ngân sách tạm thời...
Theo hãng tin CNBC, các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ nhất quyết không nhượng bộ lập trường của đối phương về một dự luận ngân sách tạm thời nhằm ngăn một vụ đóng cửa chính phủ xảy ra. Vấn đề gai góc nhất là việc Đảng Dân chủ khăng khăng đòi gia hạn chính sách tín dụng thuế tăng cường của Đạo luật Chăm sóc y tế giá cả phải chăng (Affordable Care Act), trong khi Đảng Cộng hòa không đồng ý.
Thượng nghị sỹ Dân chủ John Fetterman đến từ bang Pennsylvania đã đứng về phía các nghị sỹ Cộng hòa, ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời mà những người Cộng hòa khởi xướng. Ông nói trong một tuyên bố ngày 30/9: “Đây là một ngày buồn cho đất nước của chúng ta. Chính phủ sẽ đóng cửa từ nửa đêm”.
Business Rountable, một nhóm CEO doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, kêu gọi tìm ra giải pháp nhanh chóng để Chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại. “Duy trì ngân sách cho Chính phủ hoạt động là một nghĩa vụ cốt lõi của Quốc hội. Chính phủ đóng cửa sẽ gây ra sự bất định, làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng và gây tổn thất cho doanh nghiệp, người lao động và các gia đình Mỹ”, CEO Joshua Bolten của Business Rountable nói trong một tuyên bố.
Trong khi đó, thông qua các phương tiện truyền thông, các nghị sỹ của hai đảng vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau khiến Chính phủ phải đóng cửa. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính lần đóng cửa này sẽ khiến 750.000 công chức liên bang phải nghỉ việc tạm thời, và những người này sẽ gánh chịu tổng thiệt hại tiền lương mỗi ngày khoảng 400 triệu USD.
Những lần đóng cửa trước đây của Chính phủ Mỹ được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế. Tuy nhiên, câu chuyện lần này có thể khác, vì Tổng thống Donald Trump đã dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang nếu Chính phủ đóng cửa - một động thái có thể khiến thị trường lao động Mỹ vốn đang suy yếu trở nên xấu hơn.
Ngoài ra, một vụ đóng cửa của Chính phủ Mỹ cũng có thể dẫn tới việc nước này bị hạ điểm tín nhiệm. Hồi tháng 5, Moody’s đã hạ một bậc điểm tín nhiệm của Washington.
Một vấn đề khác là khả năng xảy ra sự trì hoãn của các báo cáo kinh tế quan trọng. Hôm thứ Hai, Bộ Lao động Mỹ cho biết có thể phải hoãn vô thời hạn việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp của tháng 9 nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa. Một sự trì hoãn như vậy sẽ khiến cho triển vọng chính sách tiền tệ và bức tranh kinh tế Mỹ trở nên khó đoán định hơn.
