Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/9-4/10/2025: Chính phủ Mỹ đóng cửa, giá vàng tăng chóng mặt

Sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua là việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sau khi kế hoạch ngân sách tạm thời không được thông qua…

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 28/9-4/10/2025 do VnEconomy điểm lại:

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10

Từ ngày 1/10, Chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội Mỹ không tìm được tiếng nói chung về dự luật ngân sách tạm thời do Đảng Cộng hòa đề xướng.

Sự kiện này hầu như chưa có tác động đáng kể đến thị trường tài chính toàn cầu, vì nhà đầu tư cho rằng việc đóng cửa chính phủ sẽ không kéo dài. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc Chính phủ đóng cửa có thể gia tăng thách thức đối với kinh tế Mỹ, nhất là nếu tình trạng này kéo dài hoặc Tổng thống Donald Trump sa thải hàng loạt công chức liên bang.

Thị trường lao động Mỹ suy yếu

Vì Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, Cục Thống kê Lao động (BLS) không bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu tuần này như dự kiến. Dữ liệu từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy trong tháng 9, số lượng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân ở Mỹ đã giảm đi 32.000 công việc. Điều này trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế là có thêm 50.000 việc làm và giảm mạnh so với các tháng tăng trước đó.

Tại khu vực công, hàng trăm nghìn lao động đã nghỉ việc theo gói nghỉ việc tự nguyện, đánh dấu đợt thôi việc đồng loạt lớn nhất của nhân viên chính phủ Mỹ trong gần 80 năm qua. Riêng trong tuần qua, khoảng 150.000công chức Mỹ thôi việc.

Giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại

Tuần qua, kỳ vọng hạ lãi suất của Fed và việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã đẩy giá vàng lên cao kỷ lục, hai lần tiệm cận ngưỡng kháng cự quan trọng 3.900 USD. Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên 3.896,49 USD/oz - mức kỷ lục mọi thời đại. Tuần này đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp của giá vàng.

Tổng thống Trump có thêm nhiều động thái thuế quan mới

Tuần qua, ông Trump thông báo sẽ áp thuế quan 100% lên tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Ngoài ra, vị tổng thống cũng thông báo tăng thuế quan 10% với gỗ; 25% với đồ nội thất và tăng lên 50% vào năm sau vói sản phẩm từ các nước không hợp tác.

Một số nguồn tin cho biết ông đang cân nhắc giảm hoặc miễn thuế quan cho các hãng ô tô đang lắp ráp và sản xuất tại Mỹ.

Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu

Chính phủ Mỹ tuần qua điều chỉnh chính sách kiểm soát xuất khẩu, theo đó đưa cả công ty con của các tập đoàn nước ngoài vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Điều này nhằm tránh hành vi lách luật của các nhà xuất nhập khẩu.

Ấn Độ không điều chỉnh lãi suất

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 1/10, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) quyết định nguyên lãi suất chính sách nhưng phát tín hiệu sẵn sàng giảm lãi suất trong thời gian tới.

Trung Quốc thay đổi chính sách thị thực để hút nhân tài

Trái ngược với Mỹ, nơi chuẩn bị tăng phí thị thực, Trung Quốc ngày 1/10 ra mắt thị thực K để thu hút lao động trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là động thái hiếm hoi của Trung Quốc nhằm thu hút lao động nước ngoài, diễn ra trong bối cảnh nước này đang tham vọng trở thành một siêu cường về công nghệ.

Tài sản Argentina bị bán tháo

Bất ổn kinh tế - chính trị trong nước cùng sự thiếu rõ ràng trong kế hoạch hỗ trợ tài chính của Mỹ đã khiến giới đầu tư bán tháo mạnh tài sản Argentina trong tuần qua. Tại Mỹ cũng xuất hiện làn sóng phản đối chính trị đối với một gói cứu trợ cho Argentina.

Tài sản của Elon Musk tiến sát ngưỡng 500 tỷ USD

Tuần qua, giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh giúp tài sản của ông Elon Musk, CEO hãng xe điện này, tiến sát ngưỡng 500 tỷ USD. Ông là người đầu tiên trên thế giới đạt ngưỡng tài sản này và có thể sẽ trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2033, khi một gói thưởng khổng lồ của Tesla dành cho ông có hiệu lực đầy đủ.

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Trong tuyên bố chung giữa hai nước giúp Thụy Sỹ có thêm dư địa để thực hiện các biện pháp kiểm soát trên thị trườnghối đoái, ngăn đồng franc tiếp tục tăng giá.

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Tuần này, Trung Quốc chính thức mở một cuộc điều tra về kế hoạch thuế quan mà Mexico dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Á, bao gồm hàng hóa từ Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc khởi động một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với quả hồ đào nhập khẩu từ Mexico và Mỹ.

Mỹ giảm giá “thẻ vàng” cho giới nhà giàu

Tổng thống Trump đã quyết định sẽ giảm giá thị thực vàng, hay còn gọi là "thẻ vàng" từ 5 triệu USD xuống còn 1 triệu USD. Quyết định này được đưa ra không sau tuyên bố tăng phí 100.000 USD với thị thực H-1B, loại thị thực dành cho lao động nước ngoài trình độ cao tới Mỹ làm việc.

Trung Quốc siết xuất khẩu ô tô điện

Từ năm 2026, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép để được xuất khẩu xe điện nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành thương mại ô tô năng lượng mới.