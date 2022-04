Nhu cầu nghỉ lễ tăng đột biến, lượng khách qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất vượt ngưỡng 75.000

Để đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không trực thuộc, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cảng hàng không chuẩn bị sẵn sàng các phương án về việc đảm bảo an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 01/5 năm 2022.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo dự báo, trong dịp cao điểm nghỉ lễ tháng 4 năm nay, sản lượng vận chuyển qua các cảng hàng không tăng nhanh.

Cụ thể, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến tăng mạnh, với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách tính riêng quốc nội trong ngày cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương; 400 lượt chuyến bay và khoảng 75.000 lượt khách quốc nội trong ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Sản lượng bay quốc tế tuy đang ở mức thấp với trung bình khoảng hơn 100 lượt chuyến bay và 3.600 lượt khách quốc tế mỗi ngày song có những dấu hiệu tăng trưởng kể từ khi Việt Nam mở cửa bầu trời, đón khách du lịch quốc tế.

Đối với cảng hàng không trọng điểm phía Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến dịp cao điểm Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4- 1/5, ga quốc nội và quốc tế sẽ đón khoảng 70.000 – 75.000 khách thông qua cảng mỗi ngày, thậm chí một số ngày lượng khách có thể cao hơn.

Còn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến sản lượng là 130-140 lần chuyến/ngày với bay quốc nội và 8-10 lần chuyến/ngày với bay quốc tế dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5.sẽ nhích tăng nhẹ từ 168-180 lần chuyến/ngày bay quốc nội và 16-20 lần chuyến/ngày với bay quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến sẽ có 63-65 lần chuyến/ngày trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng vương và 30/4-1/5....

Thực hiện Chỉ thị của ACV về việc đảm bảo an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/04, 01/05 năm 2022, các cảng hàng không xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ, bố trí nhân sự hợp lý đảm bảo phục vụ khai thác đi đôi với phòng dịch Covid-19 cũng như sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong hoạt động khai thác thực tế.

Ngoài ra, các cảng duy trì công tác giao ban phối hợp hằng ngày đối với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại cảng, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp thông tin và ra Quyết định tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC), đồng thời, triển khai chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy 24/7 tại các cấp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các cảng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất như xe buýt, xe điện, taxi, xe hợp đồng phải đảm bảo đủ các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển hành khách trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt đối với các chuyến bay đêm muộn, sáng sớm.

Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không phối hợp với các lực lượng và cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất các khu vực lân cận cảng.

Từ đó, sớm phát hiện các vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp thời có biện pháp phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách.

Về đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, tất cả các cảng triển khai phổ biến toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là những lao động trực tiếp phục vụ hành khách thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Đồng thời, tuân thủ Bộ Quy tắc đảm bảo an toàn khai thác trong giai đoạn dịch Covid-19 của ACV và phối hợp với CDC các tỉnh duy trì công tác phòng chống dịch bệnh.

Hành khách cần lưu ý, để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, mọi hành khách cần khai báo y tế bằng phần mềm PC-Covid trước khi lên sân bay.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, chủ động lên sớm trước giờ bay, cố gắng có mặt trước giờ bay 02 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 03 tiếng đối với chuyến bay quốc tế. Phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không. Sau khi hoàn thành thủ tục check- in, khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt khách đi theo đoàn, nhóm đông để hoàn thành các thủ tục hàng không nhanh chóng, thuận tiện.