Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Để phục vụ chi ngân sách, Chính phủ Mỹ phát hành trái phiếu kho bạc để huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, gồm các định chế tài chính trong nước, chính phủ nước ngoài và cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh tổng nợ của Chính phủ Mỹ tiếp tục phình to, cơ cấu chủ nợ và thành phần nắm giữ số nợ này sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro đối với thị trường tài chính và nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong tổng số nợ gần 39 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ, khoảng 31,4 nghìn tỷ USD, tương đương 81%, hiện do các nhà đầu tư trong và ngoài nước nắm giữ.

Phần còn lại, khoảng 7,6 nghìn tỷ USD, tương đương 19%, là nợ do các quỹ và cơ quan chính phủ nắm giữ. Đây là các khoản nợ phát sinh trong nội bộ khu vực công, chủ yếu giữa Chính phủ Mỹ với các quỹ như An sinh Xã hội. Con số này gần gấp đôi tổng tài sản của 20 tỷ phú giàu nhất thế giới cộng lại.

Nợ do công chúng nắm giữ là khoản Chính phủ Mỹ vay từ các nhà đầu tư bên ngoài, nên tác động trực tiếp tới lãi suất, chi phí vay và thị trường tài chính. Trong khi đó, nợ nội bộ là khoản chính phủ vay từ chính các quỹ và cơ quan thuộc khu vực công.

Trong nhóm nhà đầu tư bên ngoài, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí là chủ nợ lớn nhất, với 6,6 nghìn tỷ USD, cho thấy nhu cầu lớn đối với các tài sản an toàn và thanh khoản tốt như trái phiếu kho bạc Mỹ. Fed hiện nắm giữ 4,4 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trên bảng cân đối kế toán - cao hơn tổng lượng nắm giữ của ba chủ nợ nước ngoài lớn nhất là Nhật Bản, Anh và Trung Quốc cộng lại.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tập đoàn Berkshire Hathaway là chủ thể ngoài khu vực công nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất, với giá trị 339 tỷ USD tính đến quý 4/2025.

Xét theo tỷ lệ nợ trên GDP, Mỹ thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới. Quy mô nợ công Mỹ hiện tăng thêm khoảng 1 nghìn tỷ USD sau mỗi ba tháng, cho thấy gánh nặng nợ công đang phình to nhanh chóng và có thể gây áp lực lên mức sống của người dân.

Khi nợ tăng, Chính phủ Mỹ phải dành tỷ trọng ngân sách lớn hơn để trả lãi, qua đó thu hẹp dư địa chi cho hạ tầng, quốc phòng và các chương trình xã hội. Nợ cao cũng có thể gây sức ép lên tăng trưởng tiền lương, việc làm và lãi suất, khiến chi phí vay mua nhà, vay tiêu dùng và nợ thẻ tín dụng trở nên đắt đỏ hơn.