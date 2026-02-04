Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Hàng năm, Mỹ phải tăng phát hành trái phiếu kho bạc để bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Trái phiếu này thu hút cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ tính đến cuối tháng 11/2025, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay nhà đầu tư ngoại đạt mức cao kỷ lục 9,4 nghìn tỷ USD. Châu Âu chiếm gần 40% con số này.

Dù nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các đồng minh truyền thống của Mỹ tiếp tục tăng nắm giữ, một số nước khác tăng tốc đa dạng hóa khỏi tài sản này, có thể do cân nhắc yếu tố địa chính trị.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất tính tới cuối tháng 11/2025. Dữ liệu cũng gồm so sánh mức nắm giữ so với cùng thời điểm năm 2024.

Năm 2019, Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Chính phủ Mỹ. Đây là một bước ngoặt lớn so với khoảng 10 năm trước, khi Trung Quốc nắm gần 1,3 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Từ đó đến nay, lượng nắm giữ của Trung Quốc giảm gần một nửa, trong khi Nhật Bản tăng thêm 61 tỷ USD.

Anh là chủ nợ lớn thứ hai với 888,5 tỷ USD. Trong vòng 12 tháng, giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ do Anh nắm giữ tăng 16%. Xu hướng này cũng được ghi nhận tại một số nước châu Âu như Bỉ, Pháp và Na Uy.

Ở chiều ngược lại, nhóm nền kinh tế mới nổi lớn BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - giảm đáng kể nắm giữ nợ chính phủ Mỹ. Giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay Brazil giảm 27%, trong khi mức giảm của Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là 20% và 11%.

Vào tháng 11/2025, tỷ trọng vàng trong dự trữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu lần đầu tiên vượt qua giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ kể từ năm 1996.