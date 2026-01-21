Quỹ lương hưu của Đan Mạch chuẩn bị bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ

Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Đan Mạch đang chống lại sức ép của Tổng thống Donald Trump khi ông Trump tìm cách sáp nhập đảo Greenland của nước này vào Mỹ...

Công ty điều hành quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch ngày 20/1 tuyên bố sẽ bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ do lo ngại về tình hình tài chính công của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Đan Mạch đang chống lại sức ép của Tổng thống Donald Trump khi ông Trump tìm cách sáp nhập đảo Greenland của nước này vào Mỹ.

Giám đốc đầu tư Anders Schelde của AkademikerPension nói rằng quyết định bán trái phiếu kho bạc Mỹ được thúc đẩy bởi nhận định của quỹ này rằng Chính phủ Mỹ đang ở trong tình trạng tài khóa không tốt và có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ. Dù vậy, giới phân tích đề cập đến việc tuyên bố này được đưa ra đúng vào lúc căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch về vấn đề Greenland.

“Việc bán trái phiếu kho bạc Mỹ không liên quan trực tiếp gì tới mối bất hòa giữa Mỹ và châu Âu, nhưng dĩ nhiên, tình hình hiện nay khiến việc đưa ra quyết định này trở nên khó khăn hơn”, ông Schelde nói với hãng tin CNBC.

AkademikerPension hiện nắm khoảng 100 triệu USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Quỹ dự kiến từ nay đến hết tháng 1 sẽ bán ra toàn bộ số trái phiếu kho bạc Mỹ này.

Ông Schelde đề cập đến khối nợ công khổng lồ của Mỹ sau nhiều năm Chính phủ Mỹ chi tiêu quá mức. Năm ngoái, Washington có khoản thâm hụt ngân sách 1,78 nghìn tỷ USD, chỉ giảm hơn 2% so với tài khóa 2024, dù chính sách thuế quan của Tổng thống Trump mang về hàng trăm tỷ USD tiền thuế quan.

Hồi tháng 5/2025, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Ratings đã giảm điểm tín nhiệm của Mỹ về mức Aa1, từ mức Aaa trước đó, với lý do thâm hụt ngân sách lớn và chi phí vay nợ tăng cao.

Chúng tôi thấy cần phải nỗ lực tìm một phương án thay thế cho việc quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro. Giờ đây, chúng tôi đã tìm được phương án và chuẩn bị thực thi. Anders Schelde

Cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Ông cho biết, mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6.

Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ. Giới chức Greenland cũng một mực khước từ đề nghị mua lại đảo này của ông Trump. Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen của Greenland ngày thứ Hai nói rằng lãnh thổ này “sẽ không khuất phục trước áp lực” và giữ lập trường “đối thoại, tôn trọng và dựa trên luật pháp quốc tế”.

Giới đầu tư toàn cầu đã bán tháo các tài sản Mỹ trong phiên giao dịch ngày 20/1, từ đồng USD cho tới trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu Mỹ.

“Ngoài chiến tranh thương mại, còn có chiến tranh vốn. Nhìn vào các cuộc xung đột đang diễn ra, không thể xem nhẹ khả năng xảy ra chiến tranh vốn. Nói cách khác, có thể sẽ không còn sự ham thích mua nợ Mỹ như trước”, nhà quản lý quỹ phòng hộ lừng danh Ray Dalio, nhà sáng lập công ty Bridgewater Associates, nhận định với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.