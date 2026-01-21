Thứ Năm, 22/01/2026

Quỹ lương hưu của Đan Mạch chuẩn bị bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ

Điệp Vũ

21/01/2026, 11:17

Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Đan Mạch đang chống lại sức ép của Tổng thống Donald Trump khi ông Trump tìm cách sáp nhập đảo Greenland của nước này vào Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Công ty điều hành quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch ngày 20/1 tuyên bố sẽ bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ do lo ngại về tình hình tài chính công của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Đan Mạch đang chống lại sức ép của Tổng thống Donald Trump khi ông Trump tìm cách sáp nhập đảo Greenland của nước này vào Mỹ.

Giám đốc đầu tư Anders Schelde của AkademikerPension nói rằng quyết định bán trái phiếu kho bạc Mỹ được thúc đẩy bởi nhận định của quỹ này rằng Chính phủ Mỹ đang ở trong tình trạng tài khóa không tốt và có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ. Dù vậy, giới phân tích đề cập đến việc tuyên bố này được đưa ra đúng vào lúc căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch về vấn đề Greenland.

“Việc bán trái phiếu kho bạc Mỹ không liên quan trực tiếp gì tới mối bất hòa giữa Mỹ và châu Âu, nhưng dĩ nhiên, tình hình hiện nay khiến việc đưa ra quyết định này trở nên khó khăn hơn”, ông Schelde nói với hãng tin CNBC.

AkademikerPension hiện nắm khoảng 100 triệu USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Quỹ dự kiến từ nay đến hết tháng 1 sẽ bán ra toàn bộ số trái phiếu kho bạc Mỹ này.

Ông Schelde đề cập đến khối nợ công khổng lồ của Mỹ sau nhiều năm Chính phủ Mỹ chi tiêu quá mức. Năm ngoái, Washington có khoản thâm hụt ngân sách 1,78 nghìn tỷ USD, chỉ giảm hơn 2% so với tài khóa 2024, dù chính sách thuế quan của Tổng thống Trump mang về hàng trăm tỷ USD tiền thuế quan.

Hồi tháng 5/2025, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s Ratings đã giảm điểm tín nhiệm của Mỹ về mức Aa1, từ mức Aaa trước đó, với lý do thâm hụt ngân sách lớn và chi phí vay nợ tăng cao.

Chúng tôi thấy cần phải nỗ lực tìm một phương án thay thế cho việc quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro. Giờ đây, chúng tôi đã tìm được phương án và chuẩn bị thực thi.
Anders Schelde

Cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Ông cho biết, mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6.

Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ. Giới chức Greenland cũng một mực khước từ đề nghị mua lại đảo này của ông Trump. Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen của Greenland ngày thứ Hai nói rằng lãnh thổ này “sẽ không khuất phục trước áp lực” và giữ lập trường “đối thoại, tôn trọng và dựa trên luật pháp quốc tế”.

Giới đầu tư toàn cầu đã bán tháo các tài sản Mỹ trong phiên giao dịch ngày 20/1, từ đồng USD cho tới trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu Mỹ.

“Ngoài chiến tranh thương mại, còn có chiến tranh vốn. Nhìn vào các cuộc xung đột đang diễn ra, không thể xem nhẹ khả năng xảy ra chiến tranh vốn. Nói cách khác, có thể sẽ không còn sự ham thích mua nợ Mỹ như trước”, nhà quản lý quỹ phòng hộ lừng danh Ray Dalio, nhà sáng lập công ty Bridgewater Associates, nhận định với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.

Căng thẳng Greenland có thể đe dọa 10 nghìn tỷ USD tài sản Mỹ tại châu Âu?

14:59, 20/01/2026

Căng thẳng Greenland có thể đe dọa 10 nghìn tỷ USD tài sản Mỹ tại châu Âu?

Những giá trị của đảo Greenland

21:46, 19/01/2026

Những giá trị của đảo Greenland

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

09:26, 19/01/2026

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Đan Mạch Greenland thế giới

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Trong cùng một ngày, Nghị viện châu Âu có động thái bất lợi đối với hai thỏa thuận thương mại quan trọng

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu một cú “quay xe” nữa trong chính sách thuế quan của ông, đồng thời làm dịu đi lập trường cứng rắn của ông về Greenland...

1

Hỗ trợ tiếp cận thông tin để người dân chủ động cải thiện đời sống

Dân sinh

2

Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin để không bỏ lọt chính sách

Dân sinh

3

Sẽ áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo

Dân sinh

4

Quy định mới về các loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Kinh tế xanh

5

Coi việc tiếp cận thông tin là nhu cầu tất yếu

Dân sinh

