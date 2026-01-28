Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập đỉnh, Trung Quốc được cho là đang nắm giữ khối lượng vàng dự trữ lớn hơn nhiều so với số liệu công bố - dấu hiệu Bắc Kinh tăng tích lũy tài sản chiến lược khi cạnh tranh với Mỹ leo thang...

Theo ước tính trong báo cáo công bố đầu năm nay của ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), dự trữ vàng của Trung Quốc hiện có thể vào khoảng 5.500 tấn - cao gấp hơn 2 lần số liệu công bố. Nếu con số này phản ánh đúng thực tế, Trung Quốc sẽ đứng thứ hai thế giới về dự trữ vàng, chỉ sau Mỹ với hơn 8.000 tấn.

Giới phân tích cho rằng dù ước tính của ANZ có chính xác hay không, các con số này vẫn cho thấy Trung Quốc có thể đang tích trữ vàng như một nguồn lực chiến lược, nhằm chuẩn bị cho kịch bản “kỷ nguyên G2” - giai đoạn trật tự toàn cầu chịu tác động chủ yếu từ hai cực Mỹ và Trung Quốc.

Trong "Chiến lược đột phá thăm dò khoáng sản giai đoạn mới" công bố lần đầu vào năm 2011, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng tốc thăm dò và khai thác nhiều nhóm tài nguyên - từ dầu thô, khí tự nhiên đến các khoáng sản như vàng, đồng, uranium và kim loại đất hiếm.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc coi trọng tích trữ tài nguyên thể hiện rõ qua hoạt động tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên lớn thuộc sở hữu nhà nước, như tập đoàn khai khoáng Zijin Mining Group, đang tăng tuyển nhân sự có chuyên môn về luyện kim, khảo sát địa chất và khai thác mỏ.

Song song với việc tăng tích trữ vàng, Trung Quốc đang thu hẹp danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo số liệu chính thức từ Bộ Tài chính Mỹ, tính tới cuối tháng 11/2025, giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ đã giảm xuống dưới 700 tỷ USD, thấp hơn gần 50% so với mức đỉnh vào cuối tháng 11/2013. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008 và chỉ tương đương khoảng 2% tổng nợ công của Mỹ - hiện ở mức 38 nghìn tỷ USD.

Theo ước tính của ANZ, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc hiện lớn hơn lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ.

Trước đây, khi Trung Quốc từng nắm gần 10% nợ chính phủ Mỹ, sức ảnh hưởng của nước này - thông qua việc tăng hoặc giảm tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ trong danh mục dự trữ - được cho là lớn hơn so với hiện tại.

Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể đang giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ do cân nhắc rủi ro tín dụng của nợ chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị lớn và căng thẳng với Mỹ cũng thúc đẩy nước này đa dạng hóa dự trữ theo hướng giảm phụ thuộc USD. Vàng - tài sản có tính thanh khoản cao và thường phát huy vai trò phòng ngừa rủi ro trong các giai đoạn bất ổn - vì vậy trở thành lựa chọn quan trọng, dù không tạo ra tỷ suất sinh lời như trái phiếu.

Việc Trung Quốc tăng tốc mua vàng cũng có thể cho thấy Bắc Kinh chưa tìm được nhiều kênh đầu tư đủ hấp dẫn thay thế cho USD và trái phiếu kho bạc Mỹ để phân bổ lượng dự trữ lớn.

Theo số liệu chính thức được công bố, tính tới tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng vàng 14 tháng liên tiếp dù giá vàng cao kỷ lục. Tính từ khi chuỗi mua ròng bắt đầu vào tháng 11/2024, PBOC đã mua ròng tổng cộng khoảng 41 tấn vàng. Trong đó riêng năm 2025 mua 27 tấn. Đến cuối 2025, lượng vàng dự trữ chính thức đạt 2.306 tấn. Theo số liệu này, giá trị vàng chiếm khoảng 8-8,5% dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng để nâng tỷ trọng vàng lên 10% tổng dự trữ vào năm 2030, Trung Quốc có thể phải tăng tốc mua ròng lên khoảng 100-200 tấn mỗi năm, tùy giả định về quy mô dự trữ và diễn biến giá vàng. So với con số mua ròng 27 tấn năm 2025 mà PBOC công bố, đây là mức cao hơn đáng kể.