Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Đức Anh

28/01/2026, 14:07

Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập đỉnh, Trung Quốc được cho là đang nắm giữ khối lượng vàng dự trữ lớn hơn nhiều so với số liệu công bố - dấu hiệu Bắc Kinh tăng tích lũy tài sản chiến lược khi cạnh tranh với Mỹ leo thang...

Ảnh minh họa - Ảnh: Rueters
Ảnh minh họa - Ảnh: Rueters

Theo ước tính trong báo cáo công bố đầu năm nay của ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), dự trữ vàng của Trung Quốc hiện có thể vào khoảng 5.500 tấn - cao gấp hơn 2 lần số liệu công bố. Nếu con số này phản ánh đúng thực tế, Trung Quốc sẽ đứng thứ hai thế giới về dự trữ vàng, chỉ sau Mỹ với hơn 8.000 tấn.

Giới phân tích cho rằng dù ước tính của ANZ có chính xác hay không, các con số này vẫn cho thấy Trung Quốc có thể đang tích trữ vàng như một nguồn lực chiến lược, nhằm chuẩn bị cho kịch bản “kỷ nguyên G2” - giai đoạn trật tự toàn cầu chịu tác động chủ yếu từ hai cực Mỹ và Trung Quốc.

Trong "Chiến lược đột phá thăm dò khoáng sản giai đoạn mới" công bố lần đầu vào năm 2011, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng tốc thăm dò và khai thác nhiều nhóm tài nguyên - từ dầu thô, khí tự nhiên đến các khoáng sản như vàng, đồng, uranium và kim loại đất hiếm.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc coi trọng tích trữ tài nguyên thể hiện rõ qua hoạt động tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên lớn thuộc sở hữu nhà nước, như tập đoàn khai khoáng Zijin Mining Group, đang tăng tuyển nhân sự có chuyên môn về luyện kim, khảo sát địa chất và khai thác mỏ.

Song song với việc tăng tích trữ vàng, Trung Quốc đang thu hẹp danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo số liệu chính thức từ Bộ Tài chính Mỹ, tính tới cuối tháng 11/2025, giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ đã giảm xuống dưới 700 tỷ USD, thấp hơn gần 50% so với mức đỉnh vào cuối tháng 11/2013. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008 và chỉ tương đương khoảng 2% tổng nợ công của Mỹ - hiện ở mức 38 nghìn tỷ USD.

Theo ước tính của ANZ, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc hiện lớn hơn lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ.

Trước đây, khi Trung Quốc từng nắm gần 10% nợ chính phủ Mỹ, sức ảnh hưởng của nước này - thông qua việc tăng hoặc giảm tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ trong danh mục dự trữ - được cho là lớn hơn so với hiện tại.

Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể đang giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ do cân nhắc rủi ro tín dụng của nợ chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị lớn và căng thẳng với Mỹ cũng thúc đẩy nước này đa dạng hóa dự trữ theo hướng giảm phụ thuộc USD. Vàng - tài sản có tính thanh khoản cao và thường phát huy vai trò phòng ngừa rủi ro trong các giai đoạn bất ổn - vì vậy trở thành lựa chọn quan trọng, dù không tạo ra tỷ suất sinh lời như trái phiếu.

Việc Trung Quốc tăng tốc mua vàng cũng có thể cho thấy Bắc Kinh chưa tìm được nhiều kênh đầu tư đủ hấp dẫn thay thế cho USD và trái phiếu kho bạc Mỹ để phân bổ lượng dự trữ lớn.

Theo số liệu chính thức được công bố, tính tới tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng vàng 14 tháng liên tiếp dù giá vàng cao kỷ lục. Tính từ khi chuỗi mua ròng bắt đầu vào tháng 11/2024, PBOC đã mua ròng tổng cộng khoảng 41 tấn vàng. Trong đó riêng năm 2025 mua 27 tấn. Đến cuối 2025, lượng vàng dự trữ chính thức đạt 2.306 tấn. Theo số liệu này, giá trị vàng chiếm khoảng 8-8,5% dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng để nâng tỷ trọng vàng lên 10% tổng dự trữ vào năm 2030, Trung Quốc có thể phải tăng tốc mua ròng lên khoảng 100-200 tấn mỗi năm, tùy giả định về quy mô dự trữ và diễn biến giá vàng. So với con số mua ròng 27 tấn năm 2025 mà PBOC công bố, đây là mức cao hơn đáng kể.

Ba Lan đang có 550 tấn vàng dự trữ

18:58, 22/01/2026

Ba Lan đang có 550 tấn vàng dự trữ

Giá trị dự trữ vàng của Nga tăng hơn gấp đôi

22:48, 22/01/2026

Giá trị dự trữ vàng của Nga tăng hơn gấp đôi

Trung Quốc liên tục mua ròng vàng trong 14 tháng

13:54, 08/01/2026

Trung Quốc liên tục mua ròng vàng trong 14 tháng

Từ khóa:

dự trữ vàng Trung Quốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc thế giới Trung Quốc vàng

Đọc thêm

Chiến lược khí hậu Singapore: Xây dựng những “nhịp cầu xanh” huy động vốn và sáng kiến cho khử carbon

Chiến lược khí hậu Singapore: Xây dựng những “nhịp cầu xanh” huy động vốn và sáng kiến cho khử carbon

Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét tới kinh tế - xã hội toàn cầu, buộc Singapore theo đuổi chiến lược khí hậu đa tầng, tập trung vào tài chính khí hậu, thị trường carbon và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy khử carbon.

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 27-28/1...

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thỏa thuận này sẽ loại bỏ hoặc cắt giảm thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa được giao dịch giữa Ấn Độ và EU, mở ra một kỷ nguyên mới cho thương mại song phương...

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

“Đạo luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược giữa Hàn Quốc và Mỹ” của Hàn Quốc nhằm đầu tư 350 tỷ USD Mỹ đã được đệ trình lên Quốc hội từ tháng 11/2025 và hiện vẫn trong quá trình xem xét...

Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Trump

Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm sau phát biểu của Tổng thống Trump

“Thị trường đã có những biến động lớn trong mấy ngày qua. Phát biểu của ông Trump về tỷ giá USD càng thêm dầu vào lửa”, một chiến lược gia nhận xét...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu bất động sản lao dốc, VN-Index về sát mốc 1800 điểm, khối ngoại rút ròng 1300 tỷ

Chứng khoán

2

The Golden Retreat: Biệt thự có tầm nhìn sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2

Bất động sản

3

Tân Cảng Sài Gòn tổng kết 2025, hướng tới thành công 2026

Doanh nghiệp

4

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Thị trường

5

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy