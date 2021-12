Những dấu ấn thị trường ô tô Việt 2021

Cú đổi ngôi trong danh hiệu xe bán chạy nhất thị trường

Tại thời điểm này, vẫn chưa có báo cáo bán hàng cuối cùng của các hãng xe trong toàn bộ năm 2021. Tuy nhiên, dựa trên những con số thống kê đến hết tháng 11/2021, có thể nói VinFast Fadil đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong năm.

Thông thường, ngôi vương này là vị trí của Toyota Vios, tuy nhiên, năm 2021 có thể nói là một năm đầy chật vật với mẫu xe sedan này của Nhật Bản. Dù nỗ lực hết mình với các chương trình tri ân, khuyến mãi và hỗ trợ phí trước bạ, song Toyota Vios hầu như không một tháng nào đoạt lại vị trí xe bán chạy nhất mỗi tháng. Tính đến hết tháng 11/2021, Toyota Vios bán được 17.133 xe, vẫn còn thua doanh số cộng dồn 17.439 của đối thủ Hyundai Accent. Trong khi đó, lũy kế đến hết tháng 11/2021, VinFast đã bán ra tổng cộng 22.375 chiếc Fadil.

Khoảng cách doanh số giữa VinFast Fadil và mẫu xe bán chạy số 2 (Hyundai Accent) và số 3 (Toyota Vios) trên thị trường, tính đến thời điểm hiện tại, là khoảng 5.000 xe. Đây là khoảng cách này khá an toàn để VinFast Fadil có thể trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2021.

Doanh số ô tô ảm đạm, có tháng ghi nhận mức thấp kỷ lục từ năm 2015

Thị trường ô tô Việt năm 2021 nhuốm màu khá ảm đạm. Trong đó, doanh số bán ra của thị trường vào tháng 8 là thấp nhất, chỉ đạt 8.884 xe, thấp hơn cả mức doanh số 13.585 xe của tháng 2/2021, là thời điểm thấp đáy của thị trường hàng năm do rơi vào tháng tết Nguyên đán.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số thị trường ô tô bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3.7% so với tháng 3, mức giảm của tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm của tháng 6 là 8% so với tháng 5, mức giảm của tháng 7 là 32% so với tháng 6.

Và với doanh số tháng 8 như nêu trên, đây là doanh số ghi nhận kỷ lục thấp nhất trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Mức thấp kế tiếp phải kể đến là tháng 2 năm 2016 (tháng Tết Nguyên Đán) với doanh số 11.718 xe và so với mốc kỷ lục thấp này thì doanh số tháng 8/2021 còn thấp hơn tới 3.000 xe.

Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước mang lại lợi thế cạnh tranh cho những mẫu xe như Ford Ranger

Không chỉ năm nay, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước mới được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong năm 2020, chính sách này cũng đã được thực hiện nhằm hỗ trợ các hãng xe trong đại dịch COVID-19. Chính sách đã kết thúc vào ngày 31/12/2020 và được cho là có tác dụng giúp thị trường ô tô khởi sắc hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài suốt cả năm 2021, vì vậy thị trường ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chính sách “giải cứu ô tô” đã được xem xét. Theo Nghị định 103, từ 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, xe ô tô rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ nộp lần đầu. Mức thu lệ phí trước bạ trở về quy định cũ từ ngày 1/6/2022.

Như vậy, người tiêu dùng khi mua ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước có thể tiết kiệm được một khoản tiền, từ vài chục đến trăm triệu đồng, chi phí lăn bánh. Hiện nay, mức lệ phí trước bạ áp dụng với ôtô con tại các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... là 12% giá trị xe; TP HCM 10%, Hà Tĩnh 11%... Như vậy, nếu được giảm 50% mức phí sẽ chỉ còn từ 5-6% giá trị xe.

Chính sách ưu đãi này sẽ có tác dụng không chỉ trong năm 2021 mà sẽ kéo dài sang cả 5 tháng đầu năm 2022.

Chính thức hình thành thị trường ô tô điện

VinFast VF e34 chính thức bàn giao đến khách hàng hôm 25/12 vừa qua

Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm trong năm 2021, tuy nhiên đây cũng là năm rất đáng nhớ đối với người tiêu dùng trong nước, khi xe ô tô điện chính thức được bán ra và không chỉ dành cho những khách hàng dồi dào nguồn lực tài chính, mà còn hướng đến các đối tượng khách hàng đại chúng, cho thấy xu hướng thị trường xe trong nước đã theo kịp và hòa cùng nhịp đập “xe xanh” của thế giới.

Ngày 25/12/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast đã tổ chức lễ xuất xưởng và bàn giao lô xe ô tô điện VF e34 đầu tiên tại nhà máy VinFast (Hải Phòng). Sự kiện đã khai mở kỷ nguyên ô tô điện của Việt Nam, đưa Việt Nam thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ sản xuất xe hơi năng lượng sạch.

VinFast VF e34 là mẫu xe SUV điện thuộc phân khúc C, có thiết kế hiện đại, khả năng tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái và được tích hợp nhiều tính năng thông minh được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Cùng với việc bàn giao lô xe điện đầu tiên, VinFast cũng chính thức công bố gói thuê bao pin mới cho khách hàng tại Việt Nam. Để hỗ trợ khách hàng, VinFast đã giảm gói tối thiểu từ quãng đường 1.400 km/tháng xuống còn 500 km/tháng. Cụ thể mức thuê bao hàng tháng là 657.500 VNĐ/tháng cho quãng đường tối đa 500km/tháng. Trường hợp đi quá 500km/tháng, khách hàng sẽ trả thêm phí thuê pin cho VinFast theo đơn giá 1.315 VNĐ/km vượt. Khi khả năng tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%, VinFast sẽ thay pin mới hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

VinFast cam kết cho khách hàng thuê pin trọn vòng đời sản phẩm và sẽ cố định giá thuê pin theo từng năm. Vào ngày 01/12 hàng năm VinFast sẽ điều chỉnh giá thuê pin và việc điều chỉnh giá thuê pin chỉ dựa trên mức tăng/giảm của giá điện/xăng.

Tất cả 25.000 khách hàng tiên phong sẽ được miễn phí 12 tháng đầu tiên tiền thuê pin.