Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Năm 2025, Trung Quốc lập kỷ lục thặng dư thương mại 1,19 nghìn tỷ USD, trái với dự báo rằng căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ sẽ làm thặng dư thương mại của nước này giảm đáng kể.

Dựa trên dữ liệu hải quan sơ bộ, biểu đồ dưới đây thể hiện các đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc trong năm ngoái.

Hồng Kông và Mỹ là hai đối tác lớn nhất trong danh sách này khi lần lượt mang lại thặng dư 303,9 tỷ USD và 280,3 tỷ USD cho Trung Quốc. Kết quả này phản ánh vai trò của Hồng Kông như một trung tâm tái xuất - trung chuyển, cùng với sức mua lớn từ thị trường Mỹ, giúp duy trì xuất khẩu của Trung Quốc ngay cả nước này đối mặt với các đe đọa tăng thuế quan.

Nhìn rộng hơn, nhiều nền kinh tế châu Á cũng nằm trong nhóm đối tác mang lại thặng dư lớn cho Trung Quốc, phản ánh vai trò ngày càng lớn của hoạt động thương mại nội vùng và sự gắn kết chuỗi cung ứng trong khu vực.

Trong khi đó, châu Âu đóng góp ở mức độ vừa phải vào thặng dư của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo các nhà phân tích, câu hỏi lớn lúc này là liệu Trung Quốc có giữ được mức thặng dư thương mại kỷ lục khi rủi ro thuế quan gia tăng hay không, nhất là khi thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung vẫn khá mong manh.