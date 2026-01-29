Nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt mua bạc

Đang có những dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư tại Trung Quốc dẫn đầu xu hướng này - hãng tin Bloomberg cho hay.

Tại nền kinh tế lớn nhất châu Á, bạc đang được giao dịch với mức giá cao hơn so với tại thị trường London, nơi giá bạc toàn cầu được thiết lập. Đồng thời, công ty MKS PAMP SA - một trong những nhà tinh chế kim loại quý hàng đầu có trụ sở tại Thụy Sĩ - nói rằng nhu cầu bạc toàn cầu đang tăng "theo cách mà chúng tôi thực sự chưa từng thấy trước đây."

Giá bạc đã tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái và tiếp tục xu hướng tăng giá phi thường bằng cách đội thêm 57% chỉ trong chưa đầy tháng 1 này. Đà leo thang của giá bạc được thúc đẩy bởi sự tăng giá của vàng, cũng như nhu cầu giảm nắm giữ tiền giấy và trái phiếu chính phủ vì nhà đầu tư lo ngại cung tiền toàn cầu tăng, muốn nắm giữ các tài sản được coi là “hầm trú ẩn” như kim loại quý.

Lúc hơn 17h chiều nay (28/1), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế tăng hơn 0,9% so với phiên trước, giao dịch ở mức 113,4 USD/oz. Tuần này, giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 118 USD/oz.

Trong bối cảnh đó, giá bạc tại Trung Quốc thậm chí tăng mạnh hơn ở các thị trường khác, ngay cả sau khi tính đến thuế giá trị gia tăng 13% mà các nhà nhập khẩu bạc Trung Quốc phải trả.

Chừng nào "mức chênh lệch của giá bạc ở Trung Quốc vẫn còn cao, các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở nơi khác có thể tiếp tục tin rằng giá bạc tại London và New York vẫn còn quá thấp” - ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank A/S, nhận định trong một báo.

Ngoài việc mua bạc thỏi và đồng xu bạc, các nhà đầu tư Trung Quốc không có nhiều lựa chọn để theo đuổi đợt tăng giá này. Một số quỹ niêm yết có đầu tư bạc đã cho thấy dấu hiệu căng thẳng. Trong số đó, quỹ chuyên về bạc duy nhất của Trung Quốc là UBS SDIC Silver Futures Fund LOF cho biết họ sẽ ngừng nhận đăng ký mới từ ngày 28/1, sau khi nhà quản lý quỹ này cảnh báo rằng quỹ đang được giao dịch với mức giá chênh lệch bất thường.

Ngoài nhu cầu ở Trung Quốc, các nhà đầu tư trên thị trường bạc đang xem xét các yếu tố rộng hơn. Amundi SA, công ty quản lý tài sản nhất châu Âu, cho rằng vàng có thể tiếp tục tăng giá khi mối lo ngại về sự thất thường trong chính sách của Mỹ thúc đẩy nhiều nhà đầu tư cắt giảm nắm giữ tài sản bằng đồng USD. Khi giá vàng tăng, giá bạc thường tăng theo.

"Hiện nhu cầu bạc đang rất lớn, theo cách mà chúng tôi thực sự chưa từng thấy trước đây. Thị trường bạc vốn không phải là một thị trường có mức độ đầu cơ cao như thế này. Giá bạc bây giờ đang bị chi phối nhiều bởi những nhà đầu cơ lướt sóng”, ông James Emmett, CEO của MKS PAMP, nói với Bloomberg ngày 27/1.

Các nhà đầu tư bị thúc đẩy bởi nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và đang “đuổi theo” giá bạc - ông Emmett nhận định. Ông cho rằng những nhà đầu tư đó đang sử dụng bạc như một sự thay thế cho vàng và "một cách để đặt cược vào những biến động địa chính trị kinh tế vĩ mô”.

Nhu cầu bạc vật chất vẫn là động lực quan trọng của giá bạc, với các đơn đặt hàng bán lẻ và bán buôn tiếp tục vượt quá cung - ông Emmett cho biết. Sự thắt chặt nguồn cung trên thị trường bán buôn bạc là do một lượng lớn bạc được chuyển đến Ấn Độ ngay cả khi dòng chảy bạc từ các kho của sàn Comex ở Mỹ đã giúp giảm bớt sự thắt chặt nguồn cung ở thị trường London.

“Cơn khát” bạc của Ấn Độ là một yếu tố quan trọng đằng sau đợt căng thẳng nguồn cung bạc vật chất vào năm ngoái, khi các giao dịch mua ồ ạt đã hút cạn bạc tại thị trường London trước lễ hội Diwali của Ấn Độ. Cũng tại thời điểm đó, một lượng bạc lớn bị ghìm trong các kho của sàn COMEX do mối lo Mỹ có thể áp thuế quan lên bạc.

Tình trạng thắt chặt của thị trường cũng đã dẫn đến việc một số lô bạc, và cả vàng, được vận chuyển bằng đường hàng không, thay vì trên các tuyến đường biển truyền thống. "Bây giờ, thời gian quá eo hẹp để vận chuyển vàng hay bạc bằng tàu biển”, ông Emmett nói.