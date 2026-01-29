Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt mua bạc

Điệp Vũ

29/01/2026, 07:06

Giá bạc đang trong xu hướng tăng kỷ lục, được hỗ trợ bởi nhu cầu bạc vật chất ngày càng tăng kết hợp với hoạt động đầu cơ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Đang có những dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư tại Trung Quốc dẫn đầu xu hướng này - hãng tin Bloomberg cho hay.

Tại nền kinh tế lớn nhất châu Á, bạc đang được giao dịch với mức giá cao hơn so với tại thị trường London, nơi giá bạc toàn cầu được thiết lập. Đồng thời, công ty MKS PAMP SA - một trong những nhà tinh chế kim loại quý hàng đầu có trụ sở tại Thụy Sĩ - nói rằng nhu cầu bạc toàn cầu đang tăng "theo cách mà chúng tôi thực sự chưa từng thấy trước đây."

Giá bạc đã tăng hơn gấp đôi trong năm ngoái và tiếp tục xu hướng tăng giá phi thường bằng cách đội thêm 57% chỉ trong chưa đầy tháng 1 này. Đà leo thang của giá bạc được thúc đẩy bởi sự tăng giá của vàng, cũng như nhu cầu giảm nắm giữ tiền giấy và trái phiếu chính phủ vì nhà đầu tư lo ngại cung tiền toàn cầu tăng, muốn nắm giữ các tài sản được coi là “hầm trú ẩn” như kim loại quý.

Lúc hơn 17h chiều nay (28/1), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế tăng hơn 0,9% so với phiên trước, giao dịch ở mức 113,4 USD/oz. Tuần này, giá bạc lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 118 USD/oz.

Trong bối cảnh đó, giá bạc tại Trung Quốc thậm chí tăng mạnh hơn ở các thị trường khác, ngay cả sau khi tính đến thuế giá trị gia tăng 13% mà các nhà nhập khẩu bạc Trung Quốc phải trả.

Chừng nào "mức chênh lệch của giá bạc ở Trung Quốc vẫn còn cao, các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở nơi khác có thể tiếp tục tin rằng giá bạc tại London và New York vẫn còn quá thấp” - ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank A/S, nhận định trong một báo.

Ngoài việc mua bạc thỏi và đồng xu bạc, các nhà đầu tư Trung Quốc không có nhiều lựa chọn để theo đuổi đợt tăng giá này. Một số quỹ niêm yết có đầu tư bạc đã cho thấy dấu hiệu căng thẳng. Trong số đó, quỹ chuyên về bạc duy nhất của Trung Quốc là UBS SDIC Silver Futures Fund LOF cho biết họ sẽ ngừng nhận đăng ký mới từ ngày 28/1, sau khi nhà quản lý quỹ này cảnh báo rằng quỹ đang được giao dịch với mức giá chênh lệch bất thường.

Ngoài nhu cầu ở Trung Quốc, các nhà đầu tư trên thị trường bạc đang xem xét các yếu tố rộng hơn. Amundi SA, công ty quản lý tài sản nhất châu Âu, cho rằng vàng có thể tiếp tục tăng giá khi mối lo ngại về sự thất thường trong chính sách của Mỹ thúc đẩy nhiều nhà đầu tư cắt giảm nắm giữ tài sản bằng đồng USD. Khi giá vàng tăng, giá bạc thường tăng theo.

"Hiện nhu cầu bạc đang rất lớn, theo cách mà chúng tôi thực sự chưa từng thấy trước đây. Thị trường bạc vốn không phải là một thị trường có mức độ đầu cơ cao như thế này. Giá bạc bây giờ đang bị chi phối nhiều bởi những nhà đầu cơ lướt sóng”, ông James Emmett, CEO của MKS PAMP, nói với Bloomberg ngày 27/1.

Các nhà đầu tư bị thúc đẩy bởi nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và đang “đuổi theo” giá bạc - ông Emmett nhận định. Ông cho rằng những nhà đầu tư đó đang sử dụng bạc như một sự thay thế cho vàng và "một cách để đặt cược vào những biến động địa chính trị kinh tế vĩ mô”.

Nhu cầu bạc vật chất vẫn là động lực quan trọng của giá bạc, với các đơn đặt hàng bán lẻ và bán buôn tiếp tục vượt quá cung - ông Emmett cho biết. Sự thắt chặt nguồn cung trên thị trường bán buôn bạc là do một lượng lớn bạc được chuyển đến Ấn Độ ngay cả khi dòng chảy bạc từ các kho của sàn Comex ở Mỹ đã giúp giảm bớt sự thắt chặt nguồn cung ở thị trường London.

“Cơn khát” bạc của Ấn Độ là một yếu tố quan trọng đằng sau đợt căng thẳng nguồn cung bạc vật chất vào năm ngoái, khi các giao dịch mua ồ ạt đã hút cạn bạc tại thị trường London trước lễ hội Diwali của Ấn Độ. Cũng tại thời điểm đó, một lượng bạc lớn bị ghìm trong các kho của sàn COMEX do mối lo Mỹ có thể áp thuế quan lên bạc.

Tình trạng thắt chặt của thị trường cũng đã dẫn đến việc một số lô bạc, và cả vàng, được vận chuyển bằng đường hàng không, thay vì trên các tuyến đường biển truyền thống. "Bây giờ, thời gian quá eo hẹp để vận chuyển vàng hay bạc bằng tàu biển”, ông Emmett nói.

Giá vàng tăng 170 USD/oz, giá bạc nhảy 8%

07:42, 28/01/2026

Giá vàng tăng 170 USD/oz, giá bạc nhảy 8%

Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

14:07, 28/01/2026

Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Rủi ro từ cơn sốt ngày càng nóng của giá bạc

09:33, 26/01/2026

Rủi ro từ cơn sốt ngày càng nóng của giá bạc

Từ khóa:

giá bạc thế giới Trung Quốc

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran rằng sắp hết thời gian để nước này đi đến một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự từ phía Mỹ...

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/1 đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đối mặt với những câu hỏi về sự độc lập và Chủ tịch Jerome Powell chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ...

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Giá ô tô tại Mỹ đang cao kỷ lục, cộng thêm lãi suất cao, khiến nhiều người phải đối mặt với gánh nặng tài chính lớn khi mua xe trả góp...

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.

Những rào cản đối với việc Nhật - Mỹ phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên

Những rào cản đối với việc Nhật - Mỹ phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên

Theo giới phân tích, một động thái phối hợp giữa Washington và Tokyo để bán USD mua yên là có khả năng thấp ở thời điểm hiện tại...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy