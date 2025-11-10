Kinh tế Venezuela: Đồng tiền rớt giá, lạm phát 3 con số

Trong vòng 1 năm trở lại đây, đồng bolivar của Venezuela đã giảm giá hơn 400% so với đồng USD...

Nền kinh tế Venezuela đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, gồm tình trạng mất giá chóng mặt của đồng nội tệ và tốc độ lạm phát ba con số, gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro giữa lúc Mỹ gia tăng áp lực đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo tờ báo Financial Times, trong vòng 1 năm trở lại đây, đồng bolivar của Venezuela đã giảm giá hơn 400% so với đồng USD. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo đến cuối năm nay, tốc độ lạm phát hàng năm của nước này sẽ lên tới 270%, cao nhất trên thế giới. Còn theo tổ chức Venezuelan Finance Observatory, trong năm ngoái 86% người dân Venezuela sống trong cảnh nghèo.

“Nhu cầu USD rất lớn nhưng không được đáp ứng. Việc Venezuela có ở trong tình trạng siêu lạm phát hay không tùy thuộc vào cách định nghĩa, nhưng thực tế có vẻ là như vậy”, giáo sư kinh tế Jose Guerra thuộc Đại học Trung ương Venezuela nhận định.

Gần đây, Tổng thống Donald Trump hé lộ ý tưởng mở các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela. Lời cảnh báo này được đưa ra giữa lúc người dân Venezuela vốn đã mệt mỏi với khó khăn kinh tế kéo dài. Trong thời gian từ 2016-2019, nước này đã trải qua tình trạng siêu lạm phát 6 con con số, khiến hàng triệu người di cư ra nước ngoài.

Tiền lương tối thiểu của người lao động Venezuela hiện nay chỉ tương đương 0,6 USD/tháng, vì đồng bolivar đã giảm giá từ 43 bolivar/USD cách đây 1 năm xuống còn 228 bolivar mới đổi được 1 USD trong tháng này - theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Venezuela. Các quỹ lương hưu nhà nước của Venezuela chi trả mỗi người nhận lương hưu một khoản thưởng 50 USD/tháng, cộng thêm mức lương tối thiểu 0,6 USD.

Trong đợt siêu lạm phát trước ở Venezuela, Chính phủ của ông Maduro ứng phó bằng cách nới lỏng các biện pháp giá cả và ngầm cho phép đồng USD được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Venezuela hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ bằng cách rút USD từ dự trữ ngoại hối ra bán. Không lâu sau đó, Venezuela giảm can thiệp tiền tệ.

Theo dự báo của IMF, lạm phát ở Venezuela sẽ vượt mức 680% trong năm tới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã ngừng công bố số liệu lạm phát. Giữa lúc USD trở nên khan hiếm, người dân Venezuela đang dựa vào tiền ảo để mua hàng hóa và tiết kiệm.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu lửa Venezuela đang khiến cho triển vọng kinh tế nước này thêm phần ảm đạm. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hãng dầu lửa Mỹ Chevron sẽ không được phép đóng thuế và trả tiền thuê mỏ dầu cho Chính phủ của ông Maduro. Theo một số dự báo, kinh tế Venezuela có thể giảm 4% trong năm nay.

Số liệu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này trong năm ngoái không đồng nhất. Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribbean (ECLAC) cho rằng nền kinh tế này tăng trưởng 6,2% trong năm ngoái, Tổng thống Maduro tuyên bố mức tăng trưởng đạt được là 9%, trong khi IMF ước tính mức tăng là 3%.