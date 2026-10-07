Những mô hình kinh doanh mới của thị trường nghỉ dưỡng

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng vị trí hay tiêu chuẩn sao, các doanh nghiệp lưu trú hiện nay đang tập trung vào nhu cầu phục hồi thể chất, chăm sóc sức khỏe chủ động và sở hữu những "ngôi nhà thứ hai" tích hợp tiện ích chuẩn resort cho nhóm khách hàng thu nhập cao. Sự thay đổi này xóa nhòa ranh giới giữa khách sạn, bất động sản và dịch vụ y tế, hình thành nên ba mô hình kinh doanh chủ đạo.
Thứ nhất là mô hình nghỉ dưỡng Wellness - Longevity tích hợp. Đây không đơn thuần là spa hay yoga mà là một liệu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp y học dự phòng, dinh dưỡng và vận động để kéo dài tuổi thọ. Điểm đặc trưng là tính cá nhân hóa cao: khách hàng được đánh giá thể trạng, chẩn đoán y khoa và theo dõi tiến độ ngay cả sau khi rời khu nghỉ dưỡng. Cấu trúc doanh thu của mô hình này đa dạng hơn, không chỉ dựa vào tiền phòng mà còn từ các gói kiểm tra sức khỏe, liệu trình y tế và phí hội viên định kỳ. Những dự án như The Farm at San Benito hay The Estate là minh chứng cho việc ứng dụng AI và y học dự phòng để tạo ra kết quả đo lường được, chuyển hóa kỳ nghỉ thành một hành trình cải thiện chất lượng sống.
Thứ hai là mô hình Bất động sản hàng hiệu (Branded Residences). Tại đây, khách hàng không chỉ mua một căn hộ hay villa mà mua một định vị phong cách sống, sự riêng tư và đặc quyền gắn liền với các thương hiệu vận hành quốc tế. Đáng chú ý, các thương hiệu bảo chứng không chỉ gói gọn trong ngành khách sạn mà mở rộng sang lĩnh vực thời trang, ẩm thực và wellness như SHA Wellness Clinic.
Mô hình này giúp chủ đầu tư thu hồi vốn nhanh thông qua bán bất động sản, đồng thời tạo dòng tiền bền vững từ phí quản lý, hoa hồng cho thuê và dịch vụ tiện ích. Theo dự báo của Knight Frank, số lượng dự án này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, vượt mốc 1.000 dự án vào năm 2026, khẳng định xu hướng biến kỳ nghỉ thành một loại tài sản gắn liền với hệ sinh thái dịch vụ lâu dài.
Cuối cùng là mô hình nghỉ dưỡng trọn gói, điển hình là Club Med. Dù không mới, mô hình này vẫn giữ vai trò nền tảng khi đóng gói toàn bộ lưu trú, ẩm thực và giải trí vào một mức giá duy nhất, giúp khách hàng tối ưu chi phí và công sức lập kế hoạch.
Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang dịch chuyển từ "combo trọn gói" sang "kết nối". Tại MTE Hà Nội 2026, các chuyên gia cho rằng trọng tâm mới là xây dựng cộng đồng, tổ chức các workshop và hoạt động ESG để du khách kết nối với chính mình và những người xung quanh. Dù doanh thu vẫn chủ yếu theo từng kỳ nghỉ, mô hình này chứng minh hiệu quả của việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ khép kín...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-40-2026.html
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