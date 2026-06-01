Những thị trường bất động sản hạng sang tăng và giảm giá mạnh nhất thế giới

Dựa trên báo cáo Wealth Report 2026 của hãng tư vấn bất động sản Knight Frank, đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng những thị trường nhà ở hạng sang tăng giá mạnh nhất và giảm sâu nhất thế giới trong năm 2025.

Theo đó, Tokyo dẫn đầu bảng xếp hạng, với giá nhà hạng sang tăng 59% trong giai đoạn từ quý 4/2024 đến quý 4/2025, bỏ xa các thị trường còn lại. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn từ người mua nước ngoài, trong bối cảnh đồng yên yếu và chi phí vay vốn tại Nhật Bản vẫn ở mức tương đối thấp.

Sau Tokyo, các thị trường tăng mạnh tiếp theo là Dubai, với giá nhà hạng sang tăng 25%, và Manila, tăng 18%. Seoul cũng nằm trong nhóm tăng đáng kể. Diễn biến này cho thấy nhu cầu bất động sản hạng sang đang tăng rõ tại một số thị trường châu Á, đồng thời tiếp tục tập trung vào các trung tâm tài sản lớn có mức độ kết nối cao với dòng vốn quốc tế.

Ở chiều ngược lại, nhiều thị trường tại Trung Quốc và Canada ghi nhận giá giảm. Lãi suất cao hơn khiến chi phí vay mua nhà tăng, trong khi tâm lý người mua suy yếu và tăng trưởng kinh tế chậm lại tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu bất động sản hạng sang.

Ở nhóm giảm mạnh nhất, Quảng Châu - một trung tâm thương mại và sản xuất lớn của Trung Quốc - dẫn đầu khi chứng kiến giá nhà hạng sang trong quý 4/2025 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Thâm Quyến và Bắc Kinh cũng ghi nhận giá giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh sức ép kéo dài lên thị trường bất động sản Trung Quốc, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và niềm tin của người mua suy yếu.

Canada cũng có hai thị trường nằm trong nhóm giảm sâu. Giá nhà hạng sang tại Toronto giảm 8%, còn Vancouver giảm 7%. Cả hai thành phố này từng chứng kiến giá nhà tăng mạnh trong giai đoạn đại dịch Covid-19, lên các mức kỷ lục. Tuy nhiên, khi chi phí vay vốn tăng và giao dịch nhà hạng sang chững lại, nhu cầu tại hai thị trường này đã giảm rõ rệt.

Thị trường bất động sản hạng sang thường cho thấy dòng vốn của giới giàu đang tìm đến đâu. So với thị trường nhà ở nói chung, phân khúc hạng sang chịu tác động mạnh hơn từ người mua quốc tế, biến động tỷ giá, tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn xuyên biên giới. Vì vậy, những biến động giá lớn trong phân khúc này không chỉ phản ánh cung - cầu nhà ở, mà còn có thể cho thấy các thay đổi sâu hơn về kinh tế và địa chính trị.

Tại Tokyo, đà tăng mạnh của giá nhà hạng sang không chỉ đến từ nhu cầu trong nước. Diễn biến này còn phản ánh sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhật Bản, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và giới đầu tư tìm kiếm những thành phố lớn có tính ổn định cao.

Ngược lại, giá nhà hạng sang giảm tại một số thị trường ở Canada và Trung Quốc cho thấy người mua giàu có đang trở nên thận trọng hơn. Lãi suất cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại và kỳ vọng thị trường thay đổi khiến dòng tiền không còn chảy mạnh vào các thị trường từng tăng trưởng “nóng” trước đây.

Nhìn rộng hơn, thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đang phân hóa rõ rệt. Thay vì tăng đồng loạt, dòng vốn của giới giàu đang tập trung vào một số ít thành phố có môi trường ổn định, yếu tố tỷ giá thuận lợi và triển vọng đầu tư dài hạn hấp dẫn.