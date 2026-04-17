Nhà sáng lập thương hiệu Zara là "ông trùm" bất động sản lớn nhất thế giới

Danh mục bất động sản của tỷ phú Amancio Ortega - nhà sáng lập tập đoàn thời trang Inditex với các thương hiệu như Zara, Pull&Bear và Oysho - hiện trị giá khoảng 25 tỷ USD, trải rộng trên hơn 200 tài sản tại 13 quốc gia...

Vào tháng 11 năm ngoái, tỷ phú thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega đã chi khoảng 850 triệu USD tiền mặt để thâu tóm tòa nhà biểu tượng Canada Post tại Vancouver.

Tòa này trải rộng khắp một dãy phố với diện tích văn phòng tương đương hơn 93.000 m2. Đây là một tổ hợp công nghệ quy mô lớn, trong đó toàn bộ phần văn phòng đang được tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ thuê. Thương vụ này lập kỷ lục là giao dịch mua bán tòa nhà văn phòng lớn nhất từ trước tới nay tại Canada.

Đây là thương vụ bất động sản thứ 13 trong năm 2025 của ông Ortega. Tính chung cả năm, tỷ phú Tây Ban Nha đã chi hơn 3 tỷ USD để mua 7 tòa nhà văn phòng, 2 khách sạn, 2 bất động sản công nghiệp, một tổ hợp bán lẻ cao cấp, một tòa tháp căn hộ, cùng 49% cổ phần tại một công ty khai thác cảng lớn của Anh. Các thương vụ này trải khắp 10 thành phố thuộc 8 quốc gia.

Trong những năm qua, ngày càng nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới rót hàng tiền vào bất động sản.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle, hiện sở hữu danh mục bất động sản trị giá gần 3 tỷ USD, gồm đảo Lanai tại Hawaii, các khách sạn ở California và Florida, cùng một khu bất động sản tại Palm Beach.

Trong khi đó, ông Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ phòng hộ Citadel, đã chi gần 2 tỷ USD trong vài năm gần đây để mua các bất động sản hạng sang tại Florida, New York, London và một số thành phố của Pháp.

Dù vậy, xét về quy mô đầu tư vào địa ốc, không tỷ phú nào mạnh tay như ông Ortega. Kể từ khi đưa công ty mẹ của Zara là Inditex - nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới - niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Madrid vào năm 2001, tỷ phú này đã chi khoảng 24 tỷ USD để mua 216 bất động sản tại gần 100 thành phố và chỉ bán 10 tài sản trong số đó. Con số này thậm chí còn vượt mức 20 tỷ USD mà ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, được cho là đã rót vào công ty tên lửa Blue Origin.

Theo Forbes, với kết quả này, ông Ortega trở thành chủ sở hữu bất động sản lớn nhất thế giới, vượt qua nhiều nhà đầu tư quốc tế lớn trong lĩnh vực này.

Forbes đã rà soát hồ sơ doanh nghiệp, dữ liệu đất đai và thông cáo báo chí tại 9 quốc gia, đồng thời đối chiếu với dữ liệu từ 2 cơ sở dữ liệu bất động sản là Regrid và Real Capital Analytics, để đưa ra cái nhìn tổng quan về đế chế địa ốc của ông Ortega.

Theo ước tính của tạp chí này, danh mục bất động sản của ông hiện trị giá khoảng 25 tỷ USD, với hơn 200 tài sản tại 13 quốc gia. Quy mô đó đưa ông trở thành chủ sở hữu danh mục bất động sản lớn nhất thế giới, vượt qua hai tỷ phú địa ốc hàng đầu là Harry Triguboff của Australia với danh mục 23,2 tỷ USD và Donald Bren của Mỹ với 19,2 tỷ USD.

Forbes ước tính tổng tài sản ròng của ông Ortega hiện vào khoảng 148 tỷ USD, là người giàu thứ 10 thế giới.

Phần lớn nguồn lực cho quá trình đầu tư địa ốc này đến từ cổ tức mà ông Ortega thu về nhờ nắm cổ phần chi phối tại Inditex. Ông dùng nguồn tiền này để tái đầu tư vào các tòa nhà biểu tượng, cao ốc văn phòng và mặt bằng thương mại tại những vị trí chiến lược ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Chiến lược đầu tư mà ông Ortega theo đuổi nhiều năm qua cũng củng cố hình ảnh một nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên các tài sản đã vận hành ổn định thay vì những thương vụ rủi ro.

Không dừng lại ở bất động sản, ông Ortega còn mở rộng hoạt động đầu tư sang các lĩnh vực như năng lượng, viễn thông và hạ tầng thông qua công ty đầu tư riêng. Bước đi này cho thấy phạm vi ảnh hưởng của ông ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Là con trai của một công nhân đường sắt, ông Ortega khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với công việc chân sai vặt tại một cửa hàng áo sơ mi. Tới thập niên 1960, ông cùng người vợ khi đó là bà Rosalia Mera, một thợ may, bắt đầu may váy và đồ lót ngay trong phòng khách của gia đình.

Hai người thành lập Zara vào năm 1975 và 10 năm sau đó mở rộng thành tập đoàn Inditex. Dù ly hôn vào năm 1986, bà Mera vẫn tiếp tục gắn bó với công ty trong vai trò thành viên hội đồng quản trị tới năm 2004 và là cổ đông của Inditex cho tới khi qua đời vào năm 2013.