Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) và Nhà Trắng, đồ họa thông tin dưới đây cho thấy nợ công của Mỹ đã tăng từ 51 tỷ USD vào năm 1940 lên gần 40 nghìn tỷ USD hiện nay.

Mỗi mốc tăng thêm 10 nghìn tỷ USD nợ của Mỹ đang đến nhanh hơn mốc trước. Nếu trước đây quá trình này kéo dài qua nhiều thập kỷ, khoảng thời gian đó hiện đã rút xuống chỉ còn vài năm.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nợ công Mỹ mất hơn 60 năm để hạm mốc 10 nghìn tỷ USD. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ công của nước này chỉ mất 9 năm để tăng thêm 10 nghìn tỷ USD. Sang thập niên 2020, các gói chi tiêu ứng phó đại dịch Covid-19 tiếp tục rút ngắn khoảng thời gian của bước nhảy nợ tương tự xuống còn 5 năm.

Đến giữa thập niên 2050, mỗi lần nợ công Mỹ tăng thêm 10 nghìn tỷ USD được dự báo có thể chỉ mất 1-2 năm. Đáng chú ý, dự báo này được xây dựng trên những giả định tương đối thận trọng là không có cuộc chiến tranh mới, không xảy ra suy thoái kinh tế và lãi suất không tăng đột biến.

Tới năm 2056, nợ công của Mỹ vẫn được dự báo tăng lên 182 nghìn tỷ USD. Con số này tương đương mức tăng gấp 4,6 lần so với mức cao kỷ lục hiện nay là 39 nghìn tỷ USD. Quy mô này cũng gần gấp 3 lần tổng vốn hóa hiện tại của toàn bộ các công ty trong chỉ số S&P 500 - nhóm 500 doanh nghiệp niêm yết lớn của Mỹ.

Khi nợ công tăng, ngân sách liên bang sẽ phải dành ngày càng nhiều nguồn lực cho chi trả lãi vay. Điều này có thể thu hẹp dư địa chi tiêu cho quốc phòng, hạ tầng và các dịch vụ công.

Nếu chi phí đi vay tiếp tục tăng, tác động có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Lãi suất đối với hộ gia đình và doanh nghiệp có thể tăng theo, qua đó làm suy yếu đầu tư và gây sức ép lên tăng trưởng dài hạn.