Rủi ro từ việc nợ công của Mỹ vượt 100% GDP

Nợ công của Mỹ đã vượt qua ngưỡng 100% tổng sản phẩm trong nước (GDP), một cột mốc từng được coi là ít ai có thể hình dung, và đang trên đà phá vỡ kỷ lục được thiết lập sau Thế chiến thứ hai...
Theo số liệu thống kê chính thức được Chính phủ Mỹ công bố gần đây, tại thời điểm ngày 31/3, nợ công của nước này là 31.265 nghìn tỷ USD, trong khi GDP năm 2025 của Mỹ là 31.216 nghìn tỷ USD.
Như vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ đã tăng lên mức 100,2%, so với mức 99,5% khi năm tài khóa trước kết thúc vào ngày 30/9/2025. Con số này có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần vì Chính phủ Mỹ đang có mức thâm hụt ngân sách hàng năm gần 6% GDP, đồng nghĩa phải tiếp tục vay nợ để chi tiêu.
NHỮNG RỦI RO CỦA NỢ CÔNG CAO ĐỐI VỚI KINH TẾ MỸ
Theo tờ báo Wall Street Journal, Washington đang tiêu 1,33 USD trên mỗi USD thu được từ thuế, và mức thâm hụt ngân sách năm nay được dự báo sẽ lên tới 1,9 nghìn tỷ USD. Mức thâm hụt này gần như không thay đổi so với năm 2025, vì các biện pháp cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa có hiệu lực trước khi các biện pháp cắt giảm chi tiêu có hiệu lực. Mức thâm hụt ngân sách thực tế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chi tiêu cho cuộc chiến tranh với Iran, chương trình hoàn thuế quan và kết quả tăng trưởng kinh tế.
Tỷ lệ nợ công/GDP vượt ngưỡng 100% phản ánh những căng thẳng tài khóa đã tích tụ ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang của nợ công, nhưng họ vẫn ưu tiên việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu, vì những biện pháp này mang lại cho họ những lợi ích chính trị ngắn hạn rõ ràng hơn.
Tỷ lệ nợ công trên GDP là thước đo mà các nhà kinh tế ưa chuộng khi nói về mức độ mà việc vay nợ của một quốc gia ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Khi tỷ lệ này tăng lên, nợ tiêu tốn các nguồn lực có thể được sử dụng hiệu quả hơn ở nơi khác. Chính phủ cũng trở nên nhạy cảm hơn với lãi suất khi nợ tăng.
Cứ 7 USD chi tiêu của Chính phủ liên bang Mỹ hiện nay, lại có 1 USD được dùng để trả lãi nợ công. Chỉ cần lãi suất tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, Washington sẽ tốn thêm 379 tỷ USD tiền lãi trong 10 năm - theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO).
Nếu không có các biện pháp giảm nợ được triển khai, Mỹ sẽ tiến tới tỷ lệ nợ công như ở Pháp, Italy, Hy Lạp và Nhật Bản - những nước đã phải đối mặt với các vấn đề kinh tế khác nhau do hệ quả của mức nợ lớn. Tuy nhiên, Mỹ có nhiều dư địa để vay nợ hơn những nước đó vì USD là đồng tiền dự trữ toàn cầu và trái phiếu kho bạc Mỹ được giới đầu tư xem là “hầm trú ẩn” hàng đầu.
Nhưng dư địa đó không phải là vô hạn. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, về lâu dài, nợ liên bang cao hơn sẽ đẩy lãi suất trong nền kinh tế Mỹ lên cao, bao gồm cả lãi suất mua nhà trả góp, vay mua ô tô và thẻ tín dụng, và sẽ làm suy yếu đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân.
Một số nhà kinh tế cho rằng nợ cao hơn sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn thông qua sức ép đòi hỏi ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp để tránh làm tăng thêm gánh nặng tiền lãi và, trong trường hợp cực đoan, chính phủ chọn cách in tiền để trả nợ.
Nợ công của Mỹ đã vượt 100% GDP trong một thời gian ngắn trong đại dịch Covid-19 vào năm 2020, khi GDP tạm thời giảm và Chính phủ vay mượn mạnh để hỗ trợ các hộ gia đình Mỹ. Tỷ lệ nợ công/GDP của nước này sau đó đã giảm khi các gói kích thích kết thúc, tăng trưởng kinh tế được đẩy nhanh và lạm phát cao đã đẩy mức GDP danh nghĩa lên.
Từ năm 1946 đến nay, Mỹ chưa khi nào kết thúc một năm tài khóa với tỷ lệ nợ công trên GDP hơn 100%. Thực tế đó có vẻ sẽ thay đổi. Không giống như năm 2020-21, các động lực của thâm hụt ngân sách Mỹ hiện nay mang tính cấu trúc, không phải tạm thời, và lãi suất cũng đã cao hơn. CBO dự báo tỷ lệ này sẽ là 100,6% cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9 năm nay và sẽ phá kỷ lục vào năm 2030.
THIẾU GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM NỢ
Tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ nói trên chỉ dựa trên số nợ liên bang do công chúng nắm giữ, trong khi các nhà kinh tế ưa thích hơn một con số lớn hơn bao gồm cả nợ mà các cơ quan chính phủ Mỹ nắm giữ. Con số GDP được sử dụng để đưa ra tỷ lệ nợ nói trên là sản lượng kinh tế danh nghĩa, chưa được điều chỉnh theo lạm phát, trong bốn quý trước đó.
Tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 106,1% vào năm 1946. Mức nợ đã giảm đều đặn trong thập kỷ tiếp theo nhờ tăng trưởng bùng nổ sau chiến tranh, lạm phát cao, và chi tiêu quân sự giảm nhanh, xuống dưới 50% vào năm 1957. Hồi năm 2008, nợ công của Mỹ ở mức dưới 40% GDP.
Sau đó, Chính phủ Mỹ đã vay mượn ồ ạt để điều hướng nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 và đại dịch Covid. Quốc hội nước này đã cắt giảm thuế vào các năm 2013, 2017 và 2025, mở rộng chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ và các quyền lợi cho cựu chiến binh, trong khi ít thay đổi các chương trình chi tiêu lớn.
Ngay cả những người ủng hộ việc giảm tình trạng thâm hụt ngân sách Mỹ hiện nay cũng không kêu gọi tỷ lệ này giảm mạnh như trong thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ cần tỷ lệ thâm hụt ngân sách ngừng tăng, họ đã hài lòng. Đó là một sự thừa nhận thực tế rằng dân số Mỹ đang lão hóa, làm tăng chi phí của các chương trình chăm sóc y tế Medicare và An sinh Xã hội.
CBO dự báo tỷ lệ nợ công của Mỹ sẽ tăng lên 120% GDP vào năm 2036 và 175% vào năm 2056. Những dự báo đó dựa trên giả định rằng các khoản cắt giảm thuế mới của Tổng thống Trump - chẳng hạn như các khoản khấu trừ cho tiền boa và tiền làm thêm giờ - sẽ hết hạn theo lịch trình trong vài năm tới. Các nhà dự báo cũng giả định thuế quan của Mỹ giữ ở mức trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng của ông Trump.
Chính quyền ông Trump dự báo rằng tỷ lệ nợ trên GDP sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 88% vào năm 2034. Ước tính đó dựa trên giả định doanh thu thuế quan duy trì ở mức cao, kết hợp với chi tiêu được cắt giảm, và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn so với dự báo của CBO.
Trừ phi kinh tế Mỹ tăng tốc, ngay cả việc giữ tỷ lệ nợ trên GDP quanh mức 100% cũng sẽ đòi hỏi các biện pháp chính sách quyết liệt và có thể gây mất lòng cử tri. Trong thập kỷ tới, thâm hụt ngân sách tích lũy được dự báo sẽ lên tới con số 24 nghìn tỷ USD. Việc giữ tỷ lệ nợ công/GDP ổn định ở mức 100% sẽ đòi hỏi sự kết hợp của cắt giảm chi tiêu và tăng thuế với tổng trị giá khoảng 10 nghìn tỷ USD.
Tâm lý sợ nợ là một vấn đề chính trị lớn ở Mỹ từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990, và các nhà lập pháp đã có động lực để giải quyết mối lo ngại đó. Các biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, cùng với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đã mang lại thặng dư ngân sách. Hiện nay, khi nợ công và thâm hụt ngân sách của nước này đều cao hơn, mối lo ngại cũng được bày tỏ, song lại có ít hành động hơn trong việc điều chỉnh hướng đi của nền tài khóa.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã nói về việc cắt giảm nợ công, nhưng cũng chính ông lại đề xuất các chính sách có tác dụng ngược lại, chẳng hạn như cắt giảm thuế và cam kết không giảm các quyền lợi An sinh Xã hội và Medicare. Ông thường nói rằng thuế quan có thể giúp Chính phủ Mỹ trả bớt nợ, nhưng trên thực tế, số tiền thuế quan thu được chưa đủ giải quyết vấn đề.
Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ
08:30, 06/05/2026
Mỹ đang trả lãi nợ công nhiều hơn chi tiêu quốc phòng
14:31, 04/05/2026
Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu
Nhờ làn sóng AI, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng mạnh nhất 5 năm
Kinh tế Hồng Kông quý 1/2026 tăng trưởng mạnh nhất trong gần 5 năm qua, đạt mức tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước...
SMR: “quân bài chiến lược” đưa Nga tăng tốc trong cuộc đua điện hạt nhân thế hệ mới
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với áp lực kép về an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá. Với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế và chiến lược xuất khẩu bài bản, Nga - thông qua Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Rosatom - đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này…
Mỹ tính bỏ quy định doanh nghiệp đại chúng phải báo cáo tài chính theo quý
Đề xuất của SEC có thể chấm dứt quy định đã tồn tại 55 năm, vốn yêu cầu các công ty đại chúng tại Mỹ công bố báo cáo tài chính chi tiết 4 lần mỗi năm...
Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng
Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang giữ được tốc độ vận hành, trái ngược với những cuộc suy thoái từng nhanh chóng xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng năng lượng tương tự vào thập niên 1970 và 1990...
Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD
Samsung là doanh nghiệp châu Á thứ hai đạt được cột mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, sau công ty sản xuất chip lớn nhất Đài Loan TSMC...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: