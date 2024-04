Novagroup tiếp tục bán ra gần 1,4 tỷ giá trị cổ phiếu Novaland để cơ cấu nợ

NovaGroup vừa đăng ký bán ra 74.820 cổ phiếu NVL của Novaland với mục đích nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trong khoảng thời gian từ 11-19/4/2024. Ước tính theo thị giá cổ phiếu NVL hiện tại 18.100 đồng/cổ phiếu, NovaGroup có thể thu về khoảng 1,35 tỷ đồng sau khi bán ra hơn 74 nghìn cổ phiếu NVL.

Trước đó trong thời gian cuối tháng 2 đầu tháng 3/2024, Công ty CP Novagroup cũng đã bán 4,4 triệu cổ phiếu NVL nhằm cấn đối danh mục đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Diamond Properties cũng bán ra 4 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn từ ngày 26/2 đến 26/3 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Diamond Properties hạ sở hữu tại Novaland xuống còn 171,4 triệu cổ phiếu, chiếm 8,79% vốn.

NovaGroup và Diamond Properties đều là những tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland. Hiện ông này đang sở hữu 96.765.729 cổ phiếu, chiếm 4,962% tại NVL.

Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu đạt 32.587 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.079 lãi sau thuế, gấp 6,9 lần và 2,2 lần mức thực hiện 2023. NVL sẽ không chia cổ tức 2023 cũng như không có kế hoạch chia cổ tức 2024.

Năm nay, NVL dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn các dự án như: The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm A, Sunrise Riverside và Park Avenue tại TPHCM; Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City - The Valencia, Aqua Marina City và các phân khu thuộc Aqua City Phoenix City tại Đồng Nai; NovaWorld Phan Thiet tại Bình Thuận; các phân khu thuộc NovaWorld Ho Tram tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch bàn giao một số dự án như: The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm A, Sunrise Riverside, Sunrise Cityview, Saigon Royal Residence và Golden Mansion tại TPHCM; Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City - The Valencia tại Đồng Nai; NovaWorld Phan Thiet và các phân khu thuộc NovaWorld Ho Tram.

Đầu tháng 4, Novaland công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với doanh thu thuần gần 4.760 tỷ đồng, giảm hơn 57% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp còn lại lãi ròng sau thuế gần 490 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, giảm gần 200 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Kiểm toán viên lưu ý về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Novaland. Trong đó phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc cơ cấu lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn của doanh nghiệp này, kèm theo những giải pháp duy trì dòng tiền hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Giải trình về vấn đề này, ông Ng Tech Yow, Tổng giám đốc Novaland cho biết hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng từ tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản. Nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai".

Phía lãnh đạo Novaland cho hay đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm, tái cấu trúc khoản nợ vay và nợ trái phiếu, gia hạn, hoán đổi nợ và các khoản phải trả với sản phẩm bất động sản, làm việc với ngân hàng để huy động vốn triển khai xây dựng dự án...