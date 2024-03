Ngày 29/2/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HoSE) đã có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến tình hình thanh toán lãi trái phiếu.

Theo thông báo, Novaland xin chậm thanh toán lãi 4 lô trái phiếu trong ngày 28/2 với cùng lý do "chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán".



Tổng số lãi dự kiến phải trả tại 4 lô này là gần 98 tỷ đồng. NVL cho biết dự kiến sẽ thanh toán trong ngày 8/3 tới.





Mới đây, Novagroup thông báo Chứng khoán BIDV (BSC) đã bán cầm cố 39.125 cổ phiếu NVL do Novagroup sở hữu vào ngày 27/2. Tương tự, Chứng khoán Dầu khí (PSI) bán giải chấp 20.828 cổ phiếu NVL vào ngày 23/2.



Sau 2 lần bị giải chấp, sở hữu của Novagroup tại NVL giảm còn 18,834%, tương ứng 367,18 triệu cổ phiếu.

Kết thúc năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (-57% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 805 tỷ đồng (-63% so với cùng kỳ năm trước) so với khoản lỗ ròng trị giá 841 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 nhờ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong quý 4.

Giá trị trái phiếu: Vào cuối năm 2023, tổng nợ vay của NVL đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; với số dư trái phiếu doanh nghiệp là 38,6 nghìn tỷ đồng, giảm 5,6 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong vòng 12 tháng là 16,2 nghìn tỷ đồng.

Số dự tiền mặt: Tổng tiền mặt (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023 – ổn định so với cuối quý 3/2023 nhưng giảm 5,5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Được biết, NVL đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/3 và ngày dự kiến tổ chức là 25/4 và địa điểm và nội dung cụ thể, công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời.