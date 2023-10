Chậm công bố thông tin, Novaland bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 11/10/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Theo đó, NVL bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.



Cụ thể: NVL không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022;



Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; CBTT về kết quả chào bán trái phiếu và CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn với mã trái phiếu NVLH2123013; CBTT về kết quả chào bán trái phiếu mã NVLH2123014; CBTT về kết quả mua lại trái phiếu mã NVLH2124002).

Tiếp theo, NVL bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định của pháp luật.



Cụ thể: công ty hoàn thành việc phân phối trái phiếu quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu mã NVLH2123003, NVLH2124002 và mã NVLH2224006.

Mới đây, Hội đồng quản trị chấp thuận việc Novaland mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động, theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đã phát hành.

Theo đó, hai lô trái phiếu Novaland dự định mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002, có quy mô lưu hành là 5.543 tỷ và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô đầu tiên và 94 tỷ đồng của lô thứ hai, tương ứng quy mô hơn 40% tổng giá trị lưu hành mỗi lô trái phiếu.

Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Novaland và trái chủ, với nguồn tài chính từ nguồn thu hợp phát của Novaland. Thời gian mua lại dự kiến bắt đầu từ ngày 22/9.

Về kết quả kinh doanh, NVL ghi nhận lỗ ròng 153 tỷ đồng trong quý 2/2023 so với mức lỗ ròng của quý 1/2023 là 377 tỷ đồng và so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 2/2022 là749 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) và chi phí tài chính cao.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu từ bàn giao bất động sản của NVL đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (-63% YoY) và chiếm 84% tổng doanh thu. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao tại Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm và Aqua City. Trong nửa đầu năm 2023, khoản lỗ ròng của NVL là 530 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS nửa đầu năm 2022 là 1,8 nghìn tỷ đồng.

Về tái cơ cấu trái phiếu: Vào cuối quý 2/2023, tổng nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng của NVL lên tới 24,3 nghìn tỷ đồng với 13,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, NVL đã đạt được các thỏa thuận như hoãn thanh toán gốc và lãi cho 10,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu cho đến năm 2024-2026 và thanh toán gốc và lãi của khoảng 600 tỷ đồng trái phiếu bán lẻ bằng các tài sản được phát triển bởi NVL.