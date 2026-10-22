Thứ Năm, 22/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

OCB bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

H Hà An

Ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc OCB với thời hạn bổ nhiệm 2 năm, kể từ ngày 26/10 tới.

Sơ đồ giá cổ phiếu OCB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu OCB trên TradingView.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thông báo thay đổi nhân sự - ông Dương Đức Hùng.

Theo đó, ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc OCB, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm, kể từ ngày 26/10 tới.

Đồng thời, OCB cũng công bố miễn nhiệm ông Chris Shayan quyền Tổng giám đốc và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm, trước ngày 26/10.

Được biết, ông Chris Shayan (Shayannasr Hamed) được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông kể từ ngày 01/6/2026.

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng, fintech, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là việc phát triển nền tảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đa kênh.

Theo giới thiệu trên trang web của OCB, ngoài chức danh Tổng giám đốc, OCB có 7 thành viên gồm: ông Nguyễn Bá Ngọc - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh Nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư; bà Đỗ Tú Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp; ông Lương Nguyễn Minh Đăng - Giám đốc Khối Bán lẻ; ông Nguyễn Vũ Lương - Giám đốc Khối Thị trường Tài chính; bà Huỳnh Ngọc Tuyền - Giám đốc Khối vận hành; ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro và bà Nguyễn Vân Anh - Kế toán trưởng.

Về hoạt động kinh doanh, OCB ghi nhận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 29,41% so với cùng kỳ (1.505 tỷ đồng); còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ đạt 1.947,38 tỷ đồng, tăng 29,34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ do tăng trưởng quy mô tín dụng nhằm nhu cầu vay vốn của khách hàng; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng do ngân hàng đẩy mạnh số hóa, thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ. Mặc khác chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả,

Mới đây, OCB đã nhận được quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn với tổng số tiền OCB nộp thuế và các nghĩa vụ bổ sung cho năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 40,6 tỷ đồng và OCB đã hoàn tất việc nộp số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng khoán VnEconomy Dương Đức Hùng VnEconomy ocb VnEconomy Tổng giám đốc OCB VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

PNJ báo lỗ 258 tỷ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa cập nhật tình hình hoạt động & tình hình tài chính quý 3/2026 (chưa bao gồm dự phòng cho các nghĩa vụ mua lại có thể phát sinh trong tương lai).

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

18 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

10 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy