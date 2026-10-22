OCB bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thông báo thay đổi nhân sự - ông Dương Đức Hùng.
Theo đó, ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc OCB, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm, kể từ ngày 26/10 tới.
Đồng thời, OCB cũng công bố miễn nhiệm ông Chris Shayan quyền Tổng giám đốc và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm, trước ngày 26/10.
Được biết, ông Chris Shayan (Shayannasr Hamed) được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông kể từ ngày 01/6/2026.
Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng, fintech, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là việc phát triển nền tảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đa kênh.
Theo giới thiệu trên trang web của OCB, ngoài chức danh Tổng giám đốc, OCB có 7 thành viên gồm: ông Nguyễn Bá Ngọc - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh Nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư; bà Đỗ Tú Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp; ông Lương Nguyễn Minh Đăng - Giám đốc Khối Bán lẻ; ông Nguyễn Vũ Lương - Giám đốc Khối Thị trường Tài chính; bà Huỳnh Ngọc Tuyền - Giám đốc Khối vận hành; ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro và bà Nguyễn Vân Anh - Kế toán trưởng.
Về hoạt động kinh doanh, OCB ghi nhận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 29,41% so với cùng kỳ (1.505 tỷ đồng); còn lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ đạt 1.947,38 tỷ đồng, tăng 29,34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ do tăng trưởng quy mô tín dụng nhằm nhu cầu vay vốn của khách hàng; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng do ngân hàng đẩy mạnh số hóa, thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ. Mặc khác chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả,
Mới đây, OCB đã nhận được quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn với tổng số tiền OCB nộp thuế và các nghĩa vụ bổ sung cho năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 40,6 tỷ đồng và OCB đã hoàn tất việc nộp số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước.
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