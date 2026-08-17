Hóa chất Đức Giang bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, thay đổi nhân sự cấp cao

Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Hóa chất Đức Giang vừa công bố những thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của công ty. Ông Phạm Duy Tùng, sinh năm 1988, hiện là thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc, đã được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty, bắt đầu từ ngày 13/8 với thời gian bổ nhiệm kéo dài 5 năm.

Cùng ngày, ông Võ Thăng Long, sinh năm 1984, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc. Ông Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, cũng được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, bắt đầu từ ngày 13/8/2026.

Riêng ông Đỗ Văn Đông, sinh năm 1989, Phó phòng Dự án, đã được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị với thời hạn bổ nhiệm là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Công ty cũng thông báo miễn nhiệm ông Lưu Bách Đạt, không còn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 13/8/2026. Ông Lưu Bách Đạt hiện đang bị khởi tố theo quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Bên cạnh đó, ông Phùng Trọng Tú cũng không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Mặc dù có những thay đổi nhân sự cấp cao, hoạt động của Hóa chất Đức Giang vẫn diễn ra bình thường. Các bộ phận kỹ thuật và vận hành tiếp tục hoạt động như thường lệ, và các dự án trọng điểm vẫn đang được triển khai. Ban lãnh đạo đã đảm bảo đủ nguồn cung quặng apatit đến hết quý 1/2027 và xác nhận kế hoạch chạy thử tổ hợp hóa chất Nghi Sơn trong quý 4/2026. Công ty cũng tiếp tục tinh gọn các mảng kinh doanh ngoài cốt lõi. Tuy nhiên, lợi nhuận ngắn hạn vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu vào cao, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 chỉ đạt 79% so với dự báo của Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Về kế hoạch cho năm 2026, Hóa chất Đức Giang dự kiến doanh thu đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 96% dự báo của VCSC. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 79% dự báo của VCSC.

Cập nhật về các dự án và động lực tăng trưởng, trong mảng photpho, Hóa chất Đức Giang đã đảm bảo đủ nguồn cung apatit đến hết quý 1/2027 với các hợp đồng mua đã được ký kết. Về dài hạn, công ty dự kiến đa dạng hóa nguồn apatit nhập khẩu từ các nhà cung cấp tiềm năng tại Morocco và Kazakhstan.

Trong mảng xút - clo, ban lãnh đạo đã tái khẳng định kế hoạch chạy thử tổ hợp hóa chất Nghi Sơn trong quý 4/2026. Công tác xây dựng cơ bản đã hoàn thành, và lắp đặt thiết bị đạt khoảng 90%. Việc chậm tiến độ trước đó chủ yếu do khó khăn trong nhập khẩu thiết bị, nhưng vấn đề này đã được giải quyết.

Về mảng pin, nhu cầu đối với pin ắc quy truyền thống đang giảm, trong khi pin lithium và các sản phẩm lưu trữ năng lượng đang tăng trưởng mạnh. Hóa chất Đức Giang dự định tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực này, nhưng cũng nhận thấy lợi thế của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án, mặc dù việc tái cơ cấu bộ máy hành chính đã khiến các thủ tục xin giấy phép bị chậm lại. Hóa chất Đức Giang có đủ năng lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nhưng mức lãi suất cho vay mua nhà hiện tại có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua.

Đối với mảng ethanol, công ty đã tìm được đối tác mua nhà máy ethanol và đặt mục tiêu hoàn tất thoái vốn trong năm 2026. Ban lãnh đạo cho biết hai bên đang đàm phán hợp đồng chuyển nhượng và sẽ công bố thông tin về giao dịch này trong báo cáo tài chính quý gần nhất.

Ngoài ra, Hóa chất Đức Giang dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 80% bằng tiền mặt, tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu. Công ty đã chi trả 3.000 đồng/cổ phiếu và dự định sẽ phân phối phần còn lại trong thời gian tới. Cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 30% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là Lưu Bách Đạt và Nguyễn Quốc Trung. Hóa chất Đức Giang đã bầu ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Đông trước đây giữ vị trí Phó Trưởng phòng Dự án, trong khi ông Đào Đức Mạnh là Trưởng phòng Xuất nhập khẩu.

Công ty cũng dự kiến sẽ tinh gọn cơ cấu quản trị cấp cao, giảm số lượng người đại diện theo pháp luật từ ba xuống một, với Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật duy nhất, và bỏ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.