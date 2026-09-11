DGC đề cử nhân sự mới vào Hội đồng quản trị Công ty Ắc quy Tia Sáng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Ắc quy Tia Sáng (mã TSB).

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Cụ thể, DGC đề cử ông Nguyễn Tất Đại và ông Nguyễn Văn Thỏa ứng cử 2 vị trí thành viên HĐQT TSB. Hiện, DGC đang là cổ đông chi phối TSB với tỷ lệ sở hữu 51%.

Trước đó, vào ngày 22/7, TSB cho biết nhận được thông tin khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt - Chủ tịch HĐQT bị truy tố về tội gây ô nhiễm môi trường và ông Phùng Trọng Tú - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Đối với cổ phiếu TSB, HNX mới đưa cổ phiếu này vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quý từ ngày 21/8 do lợi nhuận sau thuế năm 2026 (3,165 tỷ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 đã kiểm toán con số âm (1,382 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh. Cụ thể: công ty nhận được thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An khởi tố vụ án: “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với các bị can là người quản lý chủ chốt của Công ty. Ban giám đốc công ty cam kết và khẳng định rằng, các hành vi dẫn đến việc khởi tố trên thuộc giai đoạn trước khi các cá nhân nêu trên giữ các chức vụ quản lý tại công ty và không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước đó, vào ngày 4/8, HĐQT DGC cũng đề cử ông Vũ Văn Hưng giữ chức vụ thành viên HĐQT CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT) - một công ty con khác của DGC, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét của PAT, công ty ghi nhận doanh thu đạt 939 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 914 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 156 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 162 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ. Cụ thể: tại ngày 17/03/2026 và ngày 23/07/2026, Công ty công bố thông tin về việc một số thành viên Ban lãnh đạo chủ chốt của Công ty đã bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi phạm quy định về kế toán, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phát hành báo cáo này, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Bên kiểm toán chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá liệu các vấn đề nêu trên có dẫn đến sai sót trọng yếu nào đối với Báo cáo tài chính hay không, bao gồm các ảnh hưởng tiềm tàng liên quan đến việc ghi nhận kế toán, nghĩa vụ phải trả, các khoản dự phòng hoặc chi phí liên quan (nếu có).

Do đó, tại thời điểm phát hành Báo cáo soát xét này, bên kiểm toán chưa thể xác định được liệu có cần thiết phải thực hiện các điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính kèm theo hay không.

Đối với cổ phiếu DGC, VCSC điều chỉnh giảm 11% giá mục tiêu và duy trì khuyến nghị khả quan. Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn của VCSC phản ánh (1) mức điều chỉnh giảm 10% đối với tổng dự báo EBITDA cốt lõi giai đoạn 2026–2027, (2) vị thế tiền mặt ròng thấp hơn tại thời điểm cuối quý 2/2026, và (3) NPV thấp hơn của dự án bất động sản (xem phần Định giá).

VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 21%/26%/37% dự báo lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28, chủ yếu do dự phóng biên lợi nhuận gộp thấp hơn. VCSC điều chỉnh giả định biên lợi nhuận gộp các năm 2026/27/28 xuống lần lượt 17,5%/19,5%/19,6% (từ mức 20,3%/22,6%/25,4%), phản ánh việc một số chi phí đầu vào chính của DGC tiếp tục tăng trong quý 2/2026, bao gồm quặng apatit mua ngoài, lưu huỳnh và amoniac, theo ban lãnh đạo.

Theo VCSC, biên lợi nhuận giai đoạn 2026–2027 của DGC còn chịu áp lực từ việc tăng thuế xuất khẩu P4 và giả định của VCSC rằng công ty sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quặng apatit mua ngoài. Các yếu tố này đã được VCSC đưa vào các Báo cáo Cập nhật trước đây.

VCSC duy trì giả định loại bỏ hoàn toàn khả năng tự chủ nguồn quặng sau khi hoạt động khai thác của DGC bị dừng nhằm phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Ngoài ra, VCSC duy trì giả định dự án xút-clo sẽ bắt đầu vận hành thương mại trong quý 1/2027, với hiệu suất hoạt động lần lượt là 65%/70% trong các năm 2027/28 và lùi giả định thời điểm ghi nhận doanh thu mảng BĐS sang giai đoạn 2029–2030 (từ 2028–2029), do VCSC kỳ vọng cuộc điều tra đang diễn ra và các diễn biến gần đây sẽ làm chậm quá trình cấp phép của dự án. Trong khi đó, VCSC kỳ vọng các dự án đã có đầy đủ giấy phép cần thiết sẽ tiếp tục được xây dựng theo kế hoạch.

Trong Báo cáo Cập nhật trước đây, VCSC đã loại bỏ đóng góp lợi nhuận từ mảng ethanol kể từ năm 2027, theo nghị quyết của DGC về việc chuyển nhượng tài sản nhà máy ethanol trong năm 2026. Tuy nhiên, VCSC chưa đưa vào bất kỳ khoản lợi nhuận bất thường tiềm năng nào từ giao dịch này, trong khi chờ thêm thông tin về giá trị và thời điểm thực hiện.

Tuy nhiên rủi ro đối với DGC là chênh lệch giá thị trường thu hẹp mạnh hơn dự kiến; các dự án bị trì hoãn/loại bỏ; các thay đổi bất lợi đối với chính sách xuất khẩu photpho; các khoản phạt hoặc nghĩa vụ tài chính bổ sung tiềm ẩn liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra nhưng yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là tình trạng hạn chế giao dịch được gỡ bỏ và hoạt động khai thác quặng tự chủ được phục hồi.