MBB tiếp tục chào bán 12 triệu cổ phiếu cho nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB-HOSE) thông qua phương án chào bán số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được quyền mua nhưng chưa phân phối hết trong phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Được biết, MBB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB dự kiến sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến ngày 7/9/2026, không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 18/8/2026 đến ngày 26/8/2026.

Tuy nhiên, còn 12.239.784 cổ phiếu chưa được chào bán hết nên HĐQT công ty thông qua việc chào bán tối đa số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua nhưng chưa phân phối hết (cổ đông không đăng ký mua/từ chối thực hiện quyền mua/ không nộp tiền mua/ không nộp tiền mua đúng hạn/chưa phân phối hết trong các trường hợp khác) trong phương án phát hành quyền cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

Theo danh sách mà MBB công bố, MBB sẽ chào bán cho 131 cá nhân thuộc các tiêu chí nhóm 1, 2 và 3 (nhóm 1 là Ban điều hành của MB là 2.447.930 cổ phiếu, tương ứng 20%; nhóm 2 là Ban Giám đốc/Đơn vị CEO-1 và chức danh tương đương của MB là 8.567.914 cổ phiếu, tương ứng 70% và nhóm 3 gồm: Chủ tịch HĐQT/HĐTV; Tổng giám đốc CTTV là 1.223.940 cổ phiếu, tương ứng 10%. Thời gian nộp tiền là ngày 23/9 tới.

Vừa qua, SSI Research đã có khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 1 năm là 25.200 đồng/cổ phiếu.

Theo MBB có 2 luận điểm để đầu tư gồm: Một là, tăng trưởng tốt và khả năng sinh lời vượt trội. MBB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 49% dự báo cả năm của SSI.

SSI cũng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 41,1 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ) và năm 2027 đạt 47,4 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ), được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng khoảng 27%. Với dự báo này, ROE nằm trong nhóm dẫn đầu ngành ở mức 21-22%.

Hai là, NIM phục hồi hỗ trợ lợi nhuận. NIM đạt 4,16% trong Q2/2026, tăng 35 điểm cơ bản so với quý trước, chủ yếu nhờ lợi suất cho vay tăng mạnh khi ngân hàng mở rộng danh mục cho vay trung và dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Khả năng điều chỉnh lợi suất tài sản nhanh hơn tốc độ gia tăng chi phí vốn giúp MBB duy trì lợi nhuận tốt trong quý 2/2026. Tuy nhiên, việc duy trì đà cải thiện này trong những quý tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu quả quản trị chi phí vốn huy động.

Và cuối cùng là triển vọng trong dài hạn phụ thuộc vào khả năng khai thác hệ sinh thái 38 triệu khách hàng. Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn, SSI cho rằng tài sản chiến lược quan trọng nhất của MBB là tệp khách hàng hiện đang mở rộng nhanh chóng. Mặc dù ngân hàng đã thành công mở rộng quy mô thông qua hệ sinh thái số, cơ hội lớn hơn nằm ở khả năng chuyển đổi lượng khách hàng này thành các mối quan hệ có giá trị cao hơn qua tài chính tiêu dùng, cho vay tín chấp và bán chéo sản phẩm dịch vụ. Nếu thành công, đây sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng biên lợi nhuận trong dài hạn.