Petrovietnam đẩy mạnh giải pháp chiến lược duy trì khai thác và chuyển dịch xanh

Duy trì sản lượng khai thác trong nước, đẩy mạnh tìm kiếm dầu khí ở nước ngoài, phát triển chuỗi khí - điện, LNG và các nguồn năng lượng mới là những định hướng chiến lược Petrovietnam xác định nhằm bảo đảm tăng trưởng, an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu giảm phát thải...

Các diễn giả tham gia phiên toạ đàm. Ông Đặng Thanh Tùng ngồi thứ hai từ trái sang. Ảnh: Việt Dũng.

Tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam - Đảm bảo tăng trưởng bền vững” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chia sẻ về những định hướng đột phá chiến lược của tập đoàn, đồng thời phân tích các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ các dự án năng lượng quy mô lớn.

SÁU ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Theo ông Đặng Thanh Tùng, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, trong khi dư địa khai thác dầu khí trong nước có những hạn chế nhất định, Petrovietnam xác định nhiều hướng đi nhằm duy trì tăng trưởng, phát huy nguồn lực hiện có và từng bước mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới.

Trước hết, Tập đoàn tiếp tục duy trì sản lượng khai thác dầu khí trong nước thông qua ứng dụng công nghệ và tận dụng các cơ chế, chính sách mới. Theo ông Tùng, nguồn tài nguyên còn lại vẫn có thể được khai thác hiệu quả hơn nếu có giải pháp kỹ thuật phù hợp, đặc biệt đối với các mỏ nhỏ, mỏ cận biên và những mỏ đã khai thác trong thời gian dài.

Việc nâng cao hệ số thu hồi dầu, kéo dài vòng đời khai thác của các mỏ hiện hữu được xem là hướng đi quan trọng. Trước đây, một số giải pháp chưa thể triển khai do những hạn chế về cơ chế, chính sách. Với Luật Dầu khí mới, Petrovietnam kỳ vọng có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên trong nước.

Ông Đặng Thanh Tùng. Ảnh Việt Dũng.

Cùng với đó, tập đoàn ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, trong đó có chuỗi dự án khí - điện Lô B Ô Môn. Đây là chuỗi dự án được kỳ vọng đóng góp lớn vào tăng trưởng của Petrovietnam, đồng thời bổ sung nguồn cung khí và điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Một số dự án dầu khí khác, trong đó có Cá Rồng Đỏ, cũng được kỳ vọng có chuyển biến trong thời gian tới.

Trước những giới hạn về dư địa khai thác trong nước, Petrovietnam sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Tập đoàn hiện triển khai hoạt động hợp tác với các đối tác tại Nga và đang tìm kiếm cơ hội tại những khu vực khác trên thế giới".

Một hướng đột phá khác là phát triển chuỗi khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Theo ông Tùng, dù lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, khí vẫn có vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng Việt Nam trong dài hạn, nhất là khi nhu cầu năng lượng tăng lên và yêu cầu giảm phát thải ngày càng rõ nét.

Petrovietnam cũng chuẩn bị phát triển hệ sinh thái điện gió ngoài khơi, không chỉ thông qua đầu tư các dự án mà còn hướng tới xây dựng năng lực tham gia chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực này.

Bên cạnh các lĩnh vực trên, tập đoàn bắt đầu chuẩn bị điều kiện để tham gia phát triển, xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân theo nhiệm vụ được Chính phủ giao. Đây là lĩnh vực có tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi sự chuẩn bị về năng lực, nhân lực và các điều kiện cần thiết để từng bước tham gia.

KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VỚI GIẢM PHÁT THẢI

Theo ông Đặng Thanh Tùng, thách thức lớn đối với các dự án năng lượng hiện nay không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư hay yêu cầu công nghệ, mà còn ở khả năng phối hợp và tổ chức thực hiện đồng bộ giữa các khâu.

“Đặc điểm chung của các dự án dầu khí và năng lượng là nhu cầu vốn rất lớn, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Biến động giá dầu, giá khí khiến hiệu quả đầu tư khó dự báo. Ngay cả việc đặt mua tua-bin cho nhà máy điện cũng có thể phải chờ ít nhất bốn năm mới được giao hàng, cho thấy các dự án cần tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Tùng chia sẻ.

Vì vậy, ông Tùng nhấn mạnh cần làm tốt từ khâu quy hoạch đến xây dựng thể chế, chính sách, nhưng quan trọng hơn cả là tổ chức thực thi quy hoạch. Đối với dự án năng lượng, nhà đầu tư cần xác định rõ đầu ra của sản phẩm, đối tượng mua và mức giá mua. Nếu thiếu cơ chế minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo về thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ khó đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.

Ông Đặng Thanh Tùng: "Yêu cầu đồng bộ càng trở nên quan trọng đối với những lĩnh vực năng lượng mới". Ảnh: Việt Dũng.

Đặc biệt, với các chuỗi dự án khí - điện, chỉ cần một khâu gặp vướng mắc cũng có thể khiến toàn bộ chuỗi bị đình trệ. Do đó, việc triển khai phải được tính toán tổng thể, từ thăm dò, khai thác, vận chuyển và phân phối khí đến đầu tư hạ tầng, xây dựng và vận hành nhà máy điện.

Yêu cầu đồng bộ càng trở nên quan trọng đối với những lĩnh vực năng lượng mới. Ngoài vốn đầu tư, các lĩnh vực này còn đòi hỏi sự phát triển song song của công nghệ, hạ tầng, chuỗi cung ứng và thị trường. Theo ông Tùng, Việt Nam cần chuẩn bị khung pháp lý từ sớm, tham khảo kinh nghiệm các nước trong khu vực để tạo điều kiện cho những lĩnh vực mới phát triển.

Song song với mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm an ninh năng lượng, Petrovietnam cũng định hướng phát triển các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những hướng nghiên cứu là thu giữ và lưu trữ carbon dioxide (CO₂). Đây là giải pháp có thể góp phần giảm lượng phát thải từ các hoạt động công nghiệp, trong đó có những lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch".

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, tập đoàn nghiên cứu những phương án xanh hóa hoạt động phát điện, chẳng hạn như đồng đốt amoniac hoặc sinh khối nhằm từng bước giảm phát thải. Việc lựa chọn giải pháp cụ thể cần gắn với điều kiện công nghệ, khả năng cung ứng nhiên liệu và hiệu quả triển khai tại từng cơ sở.

Bên cạnh đó, điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân được xác định là những hướng phát triển có tiềm năng đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng. Trong đó, điện hạt nhân là nguồn điện có mức phát thải carbon thấp trong quá trình phát điện, đồng thời đang được nhiều quốc gia quan tâm trở lại trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết.

Về dài hạn, Petrovietnam cũng hướng tới các dạng năng lượng và nhiên liệu phát thải thấp như hydrogen, amoniac xanh, qua đó mở rộng khả năng giảm phát thải trong các ngành sản xuất và sử dụng năng lượng.