Ngày 29/10, VnEconomy tổ chức Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”

Yêu cầu tăng trưởng cao của nền kinh tế đặt ra đồng thời hai nhiệm vụ đối với ngành dầu khí: bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và nâng cao giá trị gia tăng, năng suất, năng lực công nghiệp trong nước. Đóng góp của ngành cần được nhìn nhận trên toàn chuỗi, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, hóa chất và dịch vụ kỹ thuật.
Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định ba trụ cột năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Định hướng này đặt ra yêu cầu phát huy năng lực dầu khí hiện có, tăng liên kết giữa các phân khúc và lựa chọn lĩnh vực mới phù hợp với thế mạnh công nghệ, nhu cầu thị trường và khả năng huy động vốn.
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị triển khai Luật Dầu khí năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Các trao đổi sẽ gắn những điểm mới của luật với định hướng đầu tư và phát triển công nghiệp dầu khí trong giai đoạn tới.
Tiếp nối Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” ngày 11/8/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức diễn đàn lần này với trọng tâm lựa chọn đầu tư, tổ chức chuỗi giá trị và giải pháp thực hiện.
Câu hỏi xuyên suốt chương trình là: Ngành dầu khí Việt Nam cần ưu tiên đầu tư vào đâu và phát triển chuỗi giá trị như thế nào để tạo thêm giá trị trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì tăng trưởng bền vững?
Diễn đàn dự kiến có phần phát biểu đề dẫn của TS. Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, về những điểm mới cơ bản của Luật Dầu khí năm 2026 và tác động tới chiến lược phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam.
Các tham luận sẽ tiếp cận vấn đề từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, chiến lược doanh nghiệp và kinh nghiệm quốc tế. Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, dự kiến trình bày tham luận về vai trò và đóng góp của ngành dầu khí đối với tăng trưởng Việt Nam.
Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dự kiến trình bày tham luận “Từ dầu khí đến công nghiệp – năng lượng: Định hướng phát triển chuỗi giá trị và đóng góp vào mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam”. Ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp dầu khí và gợi mở cho Việt Nam.
Phiên tọa đàm tập trung vào ba nhóm nội dung chính:
Thứ nhất, ưu tiên đầu tư để gia tăng giá trị trong nước. Các diễn giả sẽ trao đổi về gia tăng trữ lượng, phát triển mỏ mới, nâng hệ số thu hồi; kết nối khí trong nước và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với nhu cầu điện, công nghiệp; phát triển sản phẩm lọc hóa dầu, hóa chất và vật liệu có thị trường. Hiệu quả vốn, đầu ra, hợp đồng và phân bổ rủi ro sẽ được xem xét để các khâu trong chuỗi đầu tư vận hành đồng bộ.
Thứ hai, công nghệ và hợp tác để mở rộng động lực tăng trưởng. Trọng tâm là phát triển dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, cơ khí chế tạo, xây lắp và dịch vụ ngoài khơi; ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số để nâng năng suất, tối ưu vận hành, kiểm soát an toàn và giảm phát thải methane. Phiên thảo luận cũng đề cập yêu cầu chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung cấp và mở rộng thị trường quốc tế.
Thứ ba, phát huy nền tảng dầu khí để phát triển các lĩnh vực công nghiệp – năng lượng mới. Điện gió ngoài khơi, hydrogen, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), cùng các giải pháp thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) sẽ được trao đổi theo điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường và mức độ sẵn sàng triển khai. Nội dung thảo luận hướng tới xác định lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2026–2030, khả năng gia tăng giá trị trong nước và cân đối nguồn lực với dầu khí cốt lõi.
Bên cạnh các diễn giả trình bày tham luận, thành phần tọa đàm dự kiến có ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam. Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều phối phiên thảo luận.
Thông qua trao đổi giữa các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, diễn đàn hướng tới những đề xuất cụ thể về đầu tư, công nghệ và cơ chế thực hiện, góp phần chuyển tiềm năng của ngành dầu khí thành dự án, sản phẩm và năng lực công nghiệp trong nước.
Thông tin và nội dung trao đổi tại diễn đàn sẽ được cập nhật trên VnEconomy.vn và các nền tảng số của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
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