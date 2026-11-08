Phật giáo toàn quốc thống nhất 12 nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã thống nhất 12 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới; kiện toàn nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc...

Phiên bế mạc Đại hội Phật giáo. Ảnh: Chu Khôi.

Chiều 7/11/2026, sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội. Chủ trì họp báo có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các vị Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự và chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG, KIỆN TOÀN NHÂN SỰ

Thông tin tại họp báo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết trong 3 ngày, từ 5-7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công hai sự kiện trọng đại: Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Chu Khôi.

Hai sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại hội lần thứ X đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Công bố kết quả Đại hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Tổng thư ký, đặc trách công tác Tổ chức - Hành chính, Báo chí - Truyền thông và Chuyển đổi số của Giáo hội, cho biết Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022–2026), phương hướng và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031), với 12 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Về nhân sự, Đại hội nhất trí suy cử 23 vị tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên nhiệm kỳ mới lên 114 vị, trong đó có 38 vị thuộc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hội đồng Trị sự được suy cử gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ X.

Đại hội thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, gồm lời nói đầu, 12 chương và 70 điều; giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ X hoàn tất thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn, ban hành.

Đại hội đã tiếp nhận đạo từ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; ghi nhận các ý kiến tham luận của Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, Tăng Ni và Phật tử trong, ngoài nước để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới.

Các Chư tôn đức đồng chủ trì họp báo.

Đáng chú ý, gần 700 bài tham luận đã được gửi đến và trình bày tại 3 hội thảo do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Văn hóa Trung ương tổ chức. Các tham luận được số hóa, đăng tải trên trang thông tin chính thức của Đại hội; đại biểu sử dụng mã QR để truy cập tài liệu. Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần chuyển đổi số của Giáo hội.

Đại hội cũng thông qua lời kêu gọi Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước tinh tiến tu tập, thực hành lời Phật dạy, phát huy tinh thần “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Về những điểm mới trong Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII, đại diện Giáo hội cho biết việc tu chỉnh xuất phát từ yêu cầu phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau khi cấp huyện không còn hoạt động.

Theo đó, Hiến chương bổ sung quy định về việc thành lập Ban Đại diện Phật giáo cấp xã, phường, đặc khu. Đây không phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc hay một cấp hành chính đạo của Giáo hội, mà là đầu mối hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Phật sự tại cơ sở.

Đông đảo phóng viên tham gia họp báo. Ảnh: Chu Khôi.

Bên cạnh đó, Hiến chương bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Phật giáo trên không gian mạng, phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Một số nội dung khác cũng được điều chỉnh, bổ sung, gồm quy định về tổ chức hội thảo khoa học, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Đại diện Giáo hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiến chương nhằm bảo đảm tính đồng bộ với quy định pháp luật, tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự được triển khai thống nhất, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Trong quá trình xây dựng Hiến chương sửa đổi, Giáo hội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đăng tải dự thảo trên mạng, gửi đến Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố và tổ chức lấy ý kiến đến lần thứ bảy. Sau đó, Giáo hội tiếp tục tiếp thu ý kiến chuyên gia và các cơ quan hữu quan trước khi hoàn thiện, trình Đại hội thông qua.

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO BẾ MẠC TRONG TINH THẦN ĐOÀN KẾT, HOÀ HỢP

Trước đó, vào chiều 7/11/2026, tại hội trường giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thượng toạ Thích Đức Thiện đọc Hiến chương sửa đổi. Ảnh: Ban tổ chức.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, đã trình bày tờ trình sửa đổi Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8. Theo đó, Hiến chương sửa đổi gồm Lời nói đầu, 12 chương và 70 điều, giảm 2 chương và 17 điều so với Hiến chương hiện hành. Nội dung sửa đổi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tại phiên bế mạc, Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ, thông qua Nghị quyết tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư; đồng thời suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 12 điểm, tập trung vào các nội dung: suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X; tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8.

Nghị quyết kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, với tinh thần hộ quốc an dân, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X bế mạc lúc 15 giờ 30 cùng ngày, sau diễn văn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm trang nghiêm Giáo hội.