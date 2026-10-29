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Phiên đấu giá hơn 79 triệu cổ phiếu SEA do SCIC sở hữu tiếp tục thất bại

H Hà Anh

Hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 26/10/2026) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo không tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (mã SEA-UPCoM) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu.

Cụ thể: SCIC thông báo bán đấu giá theo lô gồm hơn 79,2 triệu cổ phiếu SEA với giá khởi điểm là hơn 8.509 tỷ đồng/lô cổ phần, bước giá 1 triệu đồng/lô.

Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 12/10/2026 đến 15h30 ngày 26/10/2026. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 29/10/2026.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 9h sáng Thứ Hai ngày 2/11/2026 tại trụ sở của HNX ở số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 26/10/2026) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của công ty.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-SGDHN ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 02/11/2026.

Trước đó, SCIC đã đăng ký bán đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA, chiếm 63,38% vốn điều lệ của SEA. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/9/2026 tại HNX.

HNX cho biết giá khởi điểm cho cả lô là 8.509.087.200.000 đồng/lô cổ phiếu, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu và phiên đấu giá này không thành công như mong đợi.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, giá cổ phiếu SEA tăng 1,66% lên 48.900 đồng/cổ phiếu, giảm 8.100 đồng/cổ phiếu so với giá ngày 9/10 khi Tổng công ty thông báo bán đấu giá (57.000 đồng/cổ phiếu).

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 18/3/2026, cơ cấu cổ đông của SEA gồm: tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 124.990.500 cổ phiếu. Tổng số cổ đông là 279 cổ đông - trong đó, 3 cổ đông lớn nắm giữ 119.809.700 cổ phiếu, tương ứng 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông còn lại (không phải là cổ đông lớn) là 276 cổ đông, nắm giữ 5.180.800 cổ phiếu, tương ứng 4,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do đó, với cơ cấu cổ đông như trên thì SEA chưa thỏa mãn điều kiện công ty đại chúng là công ty cổ phần “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Tuy nhiên, Tổng công ty lại đang thuộc đối tượng sẽ được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp Nhà nước tại Seaprodex (tương đương 63,38% vốn điều lệ Seaprodex).

Do vậy, theo quy định của khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025, Seaprodex hiện không thuộc trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

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