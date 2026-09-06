SCIC đấu giá 79,228 triệu cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng

SCIC thông báo đăng ký bán đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA, chiếm 63,38% vốn điều lệ của SEA. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/9/2026 tại HNX.

Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán theo lô cổ của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - cổ phiếu (Seaprodex, mã SEA-UPCoM) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, SCIC thông báo đăng ký bán đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA, chiếm 63,38% vốn điều lệ của SEA. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/9/2026 tại HNX.

HNX cho biết giá khởi điểm cho cả lô là 8.509.087.200.000 đồng/lô cổ phiếu, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 3/9, giá cổ phiếu SEA tăng thêm 7.100 đồng/cổ phiếu lên 74.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm mà SCIC đưa ra cao hơn giá thị trường tới 33.000 đồng/cổ phiếu.

Còn hiện tại giá cổ phiếu SEA tăng thêm 2.200 đồng/cổ phiếu lên 78.200 đồng/cổ phiếu

Trước đó, SEA đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 16/10/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2026 và ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2026.

Được biết căn cứ theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp chốt tại ngày 18/3/2026, cơ cấu cổ đông của SEA gồm: tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 124.990.500 cổ phiếu. Tổng số cổ đông là 279 cổ đông - trong đó, 3 cổ đông lớn nắm giữ 119.809.700 cổ phiếu, tương ứng 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông còn lại (không phải là cổ đông lớn) là 276 cổ đông, nắm giữ 5.180.800 cổ phiếu, tương ứng 4,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo đó, với cơ cấu cổ đông như trên thì SEA chưa thỏa mãn điều kiện công ty đại chúng là công ty cổ phần “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Tuy nhiên, Tổng công ty lại đang thuộc đối tượng sẽ được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp Nhà nước tại Seaprodex (tương đương 63,38% vốn điều lệ Seaprodex).

Do vậy, theo quy định của khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025, Seaprodex hiện không thuộc trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Về hoạt động kinh doanh, SEA ghi nhận doanh thu quý 2/2026 tăng 26,80% lên 247,91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 10,70% xuống 55,59 tỷ đồng. SEA cho biết nguyên lợi nhuận quý 2 giảm là do trong kỳ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 247,91 tỷ đồng, tăng 26,8% - tương đương tăng 52,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, do doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng lần lượt 38,38%, 21,57% so với cùng kỳ; cùng đó, giá vốn bán hàng ghi nhận 211,18 tỷ đồng tăng 33,43% - tương đương tăng 52,91 tỷ đồng so với cùng kỳ; dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 1,36% - tương đương 0,51 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025;

Lãi từ các công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 41,15 tỷ đồng, giảm 5,43% so với tương đương giảm 2,36 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025; Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 11,85 tỷ đồng, tăng 43,85% - tương đương tăng 3,61 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ lãi tiền gửi tăng 36,17% - tương đương tăng 2,11 tỷ đồng và doanh thu cổ tức tăng 325,22% - tương đương tăng 2,83 tỷ đồng so với cùng kỳ;

Tuy nhiên, chi phí tài chính ghi nhận 4,27 tỷ đồng, tăng 108,92% tương đương 2,23 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do trích lập dự phòng tăng 309,09% tương đương tăng 1,55 tỷ đồng so với cùng kỳ; Chi phí bán hàng ghi nhận 10 tỷ đồng tăng 5,76% so với cùng kỳ, tương đương tăng 0,54 tỷ đồng so với cùng kỳ; Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 20,04 tỷ đồng, tăng 35,00% - tương đương tăng 5,19 tỷ đồng so với cùng kỳ; chủ yếu do trong kỳ không phát sinh hoàn nhập quỹ lương dự phòng so với cùng kỳ năm trước là 2,64 tỷ đồng, đồng thời chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác tăng lần lượt 54,19%, 59,09% tương đương tăng 0,88 tỷ đồng, 0,94 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của SEA đạt 434,8 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 7%, xuống còn hơn 100 tỷ đồng.