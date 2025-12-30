SEA có thêm 2 cổ đông lớn

CTCP Địa ốc Ngân Hiệp thông báo đã mua thành công 30.036.800 cổ phiếu SEA, còn Đầu tư REDWOOD đã mua 10.544.900 cổ phiếu. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 23/12/2025.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (mã SEA-UPCoM) vừa thông báo CTCP Địa ốc Ngân Hiệp và CTCP Đầu tư REDWOOD vừa trở thành cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp thông báo đã mua thành công 30.036.800 cổ phiếu SEA. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 23/12/2025. Sau khi hoàn tất giao dịch, Ngân Hiệp chính thức trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex, với tỷ lệ sở hữu vượt 24% vốn điều lệ.

Tạm tính theo giá đóng cửa 45.000 đồng/cổ phiếu, Địa ốc Ngân Hiệp đã chi khoảng 1.350 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Cũng trong ngày 23/12, CTCP Đầu tư REDWOOD (Việt Nam), trụ sở đặt Tp.HCM công bố đã mua vào 10.544.900 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0 lên hơn 10,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,44%.

Ở chiều bán, CTCP Tập đoàn S.S.G thông báo đã bán thành công 14.903.200 cổ phiếu, chiếm 11,92% và không còn là cổ đông lớn của SEA từ ngày 23/12/2025. Được biết, Tập đoàn S.S.G đã mua số cổ phiếu trên vào ngày 22/8. Như vậy, Tập đoàn này đã bán hết số cổ phiếu trên sau 4 tháng nắm giữ.

Được biết, Địa ốc Ngân Hiệp là 1 trong 85 công ty con của Tập đoàn Novaland (mã NVL-HOSE) với tỷ lệ nắm giữ là 99,98% vốn điều lệ. Công ty có trụ sở chính đặt tại Tp.HCM với hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh, bất động sản.

Được biết trong quý 3/2025, NVL đã đẩy mạnh hoạt động thi công tại các dự án trọng điểm sau khi đạt được một số tiến triển pháp lý quan trọng trong tháng 6/2025 và tiếp tục triển khai cấp sổ hồng cho các dự án đã hoàn thành tại TP. HCM.

Aqua City (Đồng Nai): Triển khai thi công song song tại các phân khu Ever Green 2, River Park 2, Sun Harbor 2 và Đảo Phượng Hoàng, cùng với các hạng mục tiện ích như Nova Mall và Kid Zone.

NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng, Bình Thuận): Tiếp tục triển khai thi công tại phân khu Floria 3.6.

NovaWorld Ho Tram (TP. HCM, BRVT): Đẩy mạnh thi công các hạng mục tiện ích bao gồm Garden Club, Activities Zone Park và công viên Kid Zone tại phân kỳ Habana Island.

Trong 9 tháng năm 2025, công ty đã cấp 1.935 sổ hồng cho các dự án, chủ yếu tại Sunrise Riverside với gần 550 sản phẩm đã hoàn tất thủ tục.

Cũng trong quý 3/2025, NVL ghi nhận 1,7 nghìn tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ quý trước và giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức dương trong quý thứ 5 liên tiếp, kể từ quý 3/2024. Trong khi đó, lỗ ròng (sau lợi ích cổ đông thiểu số) tăng lên 878 tỷ đồng trong quý 3/2025, từ mức lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025, chủ yếu do chi phí tài chính tăng từ chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và chi phí thuế tăng. Kết quả này so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 3/2024 là 3,12 nghìn tỷ đồng do không có ghi nhận thu nhập tài chính bất thường như đã ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2025, NVL ghi nhận 5,4 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, được dẫn dắt bởi việc bàn giao 720 sản phẩm, chủ yếu tại dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết. Công ty báo cáo lỗ ròng 1,5 nghìn tỷ đồng, so với mức lỗ ròng 4,1 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2024 (do trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế theo yêu cầu của kiểm toán dựa trên quan điểm thận trọng trong nửa đầu năm 2024).

Qua đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể trong dự báo hiện tại đối với lỗ ròng năm 2025 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết, khi tiến độ bàn giao BĐS dự kiến sẽ tăng tốc từ quý 4/2025 nhờ hoạt động thi công được đẩy mạnh.

Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu đạt 118,9% trong cuối quý 3/2025, so với 110,6% trong cuối quý 2/2025 và 120,4% trong cuối năm 2024. Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ vay của NVL tăng 4,4% so với cuối năm 2024, đạt 64,3 nghìn tỷ đồng, trong đó số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 21% kể từ đầu năm, xuống mức 29,5 nghìn tỷ đồng, trong khi khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 42% kể từ đầu năm, lên 34,8 nghìn tỷ đồng. Tổng nợ vay sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới là 31,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp chiếm 16,1 nghìn tỷ đồng