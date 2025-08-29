Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tập đoàn S.S.G chi hơn 500 tỷ làm cổ đông lớn của SEA

Hoài An

29/08/2025, 07:37

Red Capital đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu SEA, chiếm 14,4% vốn điều lệ, còn Tập đoàn S.S.G báo cáo trở thành cổ đông lớn của SEA sau khi mua hơn 14,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,92% vốn và trong phiên 22/08...

Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu SEA trên HNX.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (mã SEA-UPCoM) thông báo giao dịch của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) vừa báo cáo đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu SEA, chiếm 14,4% vốn điều lệ và không còn là cổ đông của SEA. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/08/2025 - 22/08/2025.

Về môi liên hệ, bà Đỗ Thị Phương Lan hiện là Ủy viên Hội đồng Quản trị SEA, đồng thời là Tổng Giám đốc Red Capital.

Theo dữ liệu trên HNX, trong giai đoạn từ ngày 14-22/08, thị trường ghi nhận gần 26,9 triệu cổ phiếu SEA được giao dịch thỏa thuận có giá trị thỏa thuận đạt gần 923 tỷ đồng, bình quân 34.330 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong ngày 22/8, CTCP Tập đoàn S.S.G báo cáo trở thành cổ đông lớn của SEA sau khi mua 14.903.200 cổ phiếu, chiếm 11,92% vốn và trong phiên 22/08, đúng bằng lượng cổ phần được thỏa thuận cùng ngày. Với thương vụ trị giá khoảng 507 tỷ đồng và nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 11,92% vốn điều lệ tại SEA.

VnEconomy

Trước đó vào giữa tháng 12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex đã mua 5.898.200 cổ phiếu SEA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 11.898.200 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của SEA với tỷ lệ 9,52%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn đang nắm giữ 63,38%; Red Capital nắm giữ 14,40% và Tập đoàn Gelex nắm giữ 9,52%; các cổ đông khác nắm giữ 12,69% và cổ phiếu quỹ chiếm 0,01%.

Kết thúc quý 2/2025, SEA báo lãi giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt gần 62,63 tỷ, lũy kế đạt 108 tỷ (cùng kỳ lãi 102,4 tỷ đồng) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên gần 1.109 tỷ đồng.

