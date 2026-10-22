Phó Thủ tướng yêu cầu Trung tâm Tài chính quốc tế phấn đấu có giao dịch thực tế trong tháng tới

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoàn thiện các điều kiện vận hành trong tháng 10/2026, phấn đấu phát sinh giao dịch thực chất từ tháng 11, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thể chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng sản phẩm đã sẵn sàng nhưng chưa thể triển khai. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, bộ này đã phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng điều hành, ban hành Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đến năm 2035 và Quy chế hoạt động của Trung tâm.

Về nguồn lực triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở và hạ tầng công nghệ. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tại nhiều quốc gia; nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết hoặc nộp hồ sơ tham gia.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trực tiếp làm việc với một số ngân hàng thương mại và định chế tài chính nhằm lựa chọn những giao dịch có khả năng triển khai sớm. Đây là bước chuẩn bị để chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ chế, thu hút thành viên sang tổ chức các hoạt động giao dịch thực tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng “Một trong những yêu cầu trọng tâm là sớm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế giám sát. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan phân định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát có hiệu lực, hiệu quả, không trùng lặp hoặc chồng chéo”

Tại cuộc họp ngày 22/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cơ quan giám sát phải sớm được đưa vào hoạt động và hoàn thành trước khi phát sinh các giao dịch thực chất tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Song song, Bộ Tài chính cũng cần cập nhật tiến độ thành lập trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt, đồng thời thúc đẩy các thiết chế này sớm hoạt động ổn định.

Về phát triển sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng cho rằng các sản phẩm đang được giao dịch tại những trung tâm tài chính trên thế giới có thể được xem xét triển khai tại Việt Nam nếu phù hợp với thực tiễn, năng lực quản lý và khả năng kiểm soát rủi ro.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu. Quá trình triển khai cần kết hợp với việc đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành.

Đối với các nhóm sản phẩm và giao dịch được đề xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định cụ thể chủ thể tham gia, cơ chế và chính sách cần ban hành, cơ quan soạn thảo, cấp có thẩm quyền quyết định, tiến độ thực hiện cũng như phương thức thanh tra, kiểm tra, giám sát tương ứng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp của từng sản phẩm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh vấn đề cần giải quyết. Việc triển khai cần chủ động, linh hoạt, không bó hẹp trong danh mục sản phẩm được thiết kế ban đầu.

Trước mắt, trọng tâm là những giao dịch đã có sự kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với chủ trương và định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm huy động và cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn, Phó Thủ tướng cho biết.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Để đạt mục tiêu hướng tới phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, các thành viên Hội đồng điều hành có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai những công việc được giao tại kế hoạch; hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành phải rà soát những nghị định, quy định thuộc phạm vi quản lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, việc sửa đổi, bổ sung có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

"Không để xảy ra tình trạng sản phẩm đã sẵn sàng nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc về thể chế. Việc hoàn thiện khung pháp lý, phân định trách nhiệm quản lý và đưa cơ chế giám sát vào hoạt động cần được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện để Trung tâm Tài chính quốc tế sớm vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.