Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang chuyển sang giai đoạn tổ chức vận hành sau khi các điều kiện nền tảng về thể chế và tổ chức cơ bản được hoàn thiện. Trọng tâm được đặt vào việc thu hút các định chế tài chính, phát triển sản phẩm phù hợp và sớm hình thành những giao dịch có khả năng đưa dòng vốn trung và dài hạn vào nền kinh tế…

Nhanh chóng đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành. Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 19/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, với sự tham dự trực tuyến của các điểm cầu tại TP. Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng.

Sau giai đoạn tập trung xây dựng khung pháp lý, yêu cầu được đặt ra lúc này là nhanh chóng chuyển sang vận hành thực tế, thu hút thành viên, đưa sản phẩm vào hoạt động và tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trung tâm Tài chính Quốc tế mới chỉ bước vào giai đoạn đầu vận hành và phía trước còn khối lượng công việc lớn. Nhiều nội dung có tính chất mới, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ, ngành và hai địa phương.

Vì vậy, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm và các vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm Trung tâm hoạt động thực chất, hiệu quả, thay vì dàn trải nguồn lực cho quá nhiều cơ chế cùng lúc.

Trong giai đoạn đầu, các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động của Trung tâm và khả năng thu hút thành viên cần được ưu tiên hoàn thiện, nhất là cơ chế kết nối có kiểm soát với thị trường trong nước, ngoại hối, tín dụng, tài sản bảo đảm và chính sách ưu đãi. Đồng thời, hệ thống văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền cũng cần được hoàn thành đồng bộ để tránh khoảng trống khi triển khai tại hai địa điểm."

Một vấn đề khác quyết định sức hút của Trung tâm là sản phẩm. Thay vì mở rộng danh mục theo hướng dàn trải, các sản phẩm tài chính mới được định hướng phải xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế thực, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm tài chính mới hướng tới giao dịch thực tế.

Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng đề xuất 6 nhóm sản phẩm ưu tiên gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản, tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực, tín chỉ carbon quốc tế, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh, công nghệ tài chính và trái phiếu phát hành trong Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Với từng sản phẩm, cần xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, cơ chế vận hành, giám sát và thời hạn triển khai, ưu tiên những sản phẩm đã có cơ sở pháp lý hoặc mức độ rủi ro thấp. Với những sản phẩm tiềm ẩn rủi ro cao hơn, phương án thử nghiệm có kiểm soát được đặt ra nhằm vừa tạo dư địa đổi mới, vừa hạn chế rủi ro đối với thị trường.

Đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án thành lập đơn vị chuyên trách về Trung tâm Tài chính Quốc tế thuộc Bộ Tài chính, trong đó làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế, bảo đảm tinh gọn bộ máy và không phát sinh thêm khâu trung gian.

Song song, Bộ Tài chính cũng cần hướng dẫn cụ thể về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Trung tâm, đồng thời nghiên cứu xây dựng khung pháp lý riêng cho hoạt động quản lý quỹ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Hội đồng điều hành về mô hình cơ quan điều hành, hoàn thiện báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2026.

Cùng với khung pháp lý, hệ thống giám sát cũng phải được hoàn thiện để tạo nền tảng cho hoạt động của các thành viên.

Cụ thể, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao triển khai công tác thanh tra, giám sát trên cơ sở các cơ quan hiện có, đồng thời phân định rõ chức năng và thẩm quyền với hệ thống quản lý, giám sát hiện hành. Mục tiêu là hoàn thành trong tháng 9/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: chinhphu.vn “Theo kế hoạch, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ chính thức công bố một số mã chứng khoán Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu và nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới sẽ đến Việt Nam. Do đó, theo Phó Thủ tướng, đây là cơ hội tốt để TP. Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng tiếp xúc, mời gọi đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng phải rà soát điều kiện tham gia Trung tâm đối với các định chế tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngân hàng đầu tư. Trong khi đó, các thiết chế giải quyết tranh chấp gồm tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế được yêu cầu sớm thành lập, phấn đấu ra mắt trong tháng 9/2026.

Về hạ tầng công nghệ, TP.Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung cho Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Phương án phải làm rõ hiệu quả đầu tư, phạm vi triển khai, phương thức đầu tư, khả năng tận dụng và kết nối các cơ sở dữ liệu hiện có, đồng thời xác định rõ thẩm quyền quyết định. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng phải nghiên cứu cơ chế về tuyển dụng, tiền lương, thu nhập, thuê chuyên gia và tạo nguồn thu cho cơ quan điều hành, bảo đảm các đơn vị này có đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan điều hành tại hai thành phố này cũng cần rà soát, phân loại thành viên, tập trung thu hút các định chế tài chính cốt lõi gắn với nhóm sản phẩm, dịch vụ ưu tiên, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp phép và hoạt động.

“Trung tâm Tài chính Quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, nhất là khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khi tín dụng đang tăng trưởng ở mức cao, thị trường vốn cần phát huy mạnh hơn vai trò cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế.”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.