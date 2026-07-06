Chính thức kiện toàn Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế còn bổ nhiệm thêm ba Phó Chủ tịch và 10 Ủy viên Hội đồng với thành phần là lãnh đạo cấp Thứ trưởng đến từ nhiều bộ, ngành chủ chốt.
(Quyết định số 1186/QĐ-TTg)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng được giao giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong khi đó Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực.
Đây là nội dung trong Quyết định số 1186/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành về việc phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Quyết định này đồng thời thay thế Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 liên quan đến việc thành lập Hội đồng trước đó.
Theo nội dung quyết định, ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng điều hành và Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng cũng bổ nhiệm ba Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: (i) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; (ii) Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và (iii) Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.
Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế còn bổ nhiệm thêm ba Phó Chủ tịch và 10 Ủy viên Hội đồng với thành phần là lãnh đạo cấp Thứ trưởng đến từ nhiều bộ, ngành chủ chốt.
(Quyết định số 1186/QĐ-TTg)
Ngoài ra, tham gia Hội đồng còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành với vai trò Ủy viên Hội đồng.
Cụ thể, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Thứ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Thanh Tịnh (Thứ trưởng Bộ Tư pháp), ông Trương Hải Long (Thứ trưởng Bộ Nội vụ), ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (Thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Đặng Ngọc Điệp (Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Phạm Đức Long (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), bà Nguyễn Minh Hằng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Lê Quân (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bà Mai Thị Thu Vân (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).
Quyết định nêu rõ, Hội đồng điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.
Đồng thời, Hội đồng chịu trách nhiệm định hướng xây dựng thể chế, chính sách áp dụng một cách đồng bộ, bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế trong xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.
Song song Hội đồng điều hành sẽ xây dựng chiến lược, lộ trình và kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu của TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng. Việc điều phối phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế cũng thuộc phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng.
Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai địa phương.
Theo nội dung Quyết định, Bộ Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ cho Hội đồng điều hành. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình hoạt động của Trung tâm cũng như chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm tài chính mới và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh về cho Hội đồng điều hành.
Ngoài các nhiệm vụ trên, Hội đồng điều hành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ,Quyết định số 1186/QĐ-TTg nhấn mạnh.
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