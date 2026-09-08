Sau khi cơ bản hoàn thiện thể chế và bộ máy, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Trung tâm Tài chính Quốc tế chuyển nhanh sang giai đoạn vận hành thực chất, trong đó các sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đầy đủ điều kiện cần được triển khai ngay, thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống…

Không để sản phẩm đủ điều kiện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tiếp tục chờ triển khai. Ảnh: Chinhphu.vn

Báo cáo tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam chiều 7/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết thể chế và bộ máy của Trung tâm Tài chính Quốc tế đến nay đã cơ bản hình thành, tạo tiền đề chuyển sang giai đoạn triển khai các hoạt động thực tế.

Theo đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, gồm Hội đồng điều hành ở Trung ương, hai Cơ quan điều hành tại hai thành phố và một Cơ quan giám sát chung. Hai Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã ban hành quy trình đăng ký, công nhận thành viên và thống nhất thực hiện từ ngày 17/8/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn “Trước mắt, cần tập trung vào một số chương trình trọng tâm như lựa chọn các dự án năng lượng, kết cấu hạ tầng, dịch vụ hậu cần và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư, quản lý tài sản quốc tế; đồng thời phát triển thị trường hàng hóa gắn với hoạt động thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng”, Bộ Tài chính đề xuất.

Đến nay, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ tham gia.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế từ giai đoạn xây dựng bộ máy sang chuẩn bị triển khai các hoạt động thực tế.

Theo Bộ Tài chính, lợi thế cạnh tranh của Trung tâm Tài chính Quốc tế cần được xây dựng trên nền tảng quy mô và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, vị trí trong chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ hậu cần, cùng nhu cầu lớn về nguồn vốn trung và dài hạn cho kết cấu hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, dư địa phát triển thị trường vốn, quản lý quỹ, quản lý tài sản và công nghệ tài chính được đánh giá là những lĩnh vực có thể tạo khác biệt cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hai Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không thể chờ đến khi tất cả điều kiện được hoàn thiện mới bắt đầu triển khai.

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Cơ quan điều hành được yêu cầu chủ động làm việc với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Với những sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đầy đủ điều kiện thì cần đề xuất để triển khai ngay, thay vì tiếp tục chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống.

Đối với từng sản phẩm tài chính, cần xác định rõ cơ chế, chính sách cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện. Cách làm này nhằm tạo cơ sở theo dõi, kiểm đếm tiến độ và hạn chế tình trạng chính sách đã được ban hành nhưng sản phẩm vẫn không thể triển khai trên thực tế.

Quá trình hoàn thiện thể chế phải được thực hiện song song với việc lựa chọn những sản phẩm đã có cung, có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng, không chờ nữa”

Trong đó, Cơ quan điều hành tại TP.Hồ Chí Minh cho biết hiện đang làm việc với các nhà đầu tư nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án hạ tầng, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị.

Đồng thời tại Đà Nẵng, Cơ quan điều hành cũng đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành đầy đủ, trong đó thực hiện song song việc hoàn thiện thể chế, bộ máy và nhân lực với đàm phán cùng nhà đầu tư và từng bước hiện thực hóa các thương vụ.

Theo đó, giao Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính Quốc tế, tạo cơ sở cho quá trình vận hành đồng bộ trong thời gian tới.