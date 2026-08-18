Không để phát sinh hai cơ chế tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Việc hoàn thiện cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế được đặt ra với yêu cầu không để hai địa điểm hình thành hai cách quản lý khác nhau, đồng thời phân định rõ phạm vi giữa Luật Phát triển đô thị và nghị quyết hiện hành để bảo đảm Trung tâm vận hành thống nhất, ổn định….

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp Ảnh: Công thông tin điện tử Quốc hội

Tại phiên họp ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển đô thị. Trong các nội dung được đặt ra, việc thiết kế cơ chế pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế nhận được sự quan tâm, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm một mặt bằng quản lý thống nhất giữa hai địa điểm của Trung tâm.

Theo phương án đang được chỉnh lý, cơ quan điều hành tại thành phố khi thực hiện một số thẩm quyền liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế phải có ý kiến của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các thành viên Trung tâm được phép cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ theo giấy phép thành lập, hoạt động cho tổ chức trong nước nhằm thực hiện giao dịch và thu hút nguồn vốn quốc tế theo quy định.

Tuy nhiên, qua thảo luận, vấn đề đặt ra cách thiết kế một cơ chế quản lý thống nhất cho toàn bộ Trung tâm Tài chính quốc tế.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan soạn thảo cơ bản đồng thuận với hướng chỉnh lý, song đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số nội dung, trong đó có cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo Thẩm tra. Ảnh: Công thông tin điện tử Quốc hội

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nội dung giải trình của Chính phủ, nhất là việc làm rõ phạm vi điều chỉnh giữa dự thảo Luật Phát triển đô thị và nghị quyết hiện hành về Trung tâm Tài chính quốc tế.

Nguyên tắc “một trung tâm, hai địa điểm” phải được thể hiện nhất quán trong hệ thống quy định. Việc Trung tâm được tổ chức tại hai địa điểm không đồng nghĩa với việc áp dụng các chuẩn mực khác nhau về tổ chức, quản lý, giám sát và vận hành.

Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát khoản 3 Điều 23. Theo quy định đề xuất, chỉ cơ quan điều hành tại TP.Hồ Chí Minh cấp phép sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các ý kiến cho rằng quy định này mới thể hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, chưa làm rõ nguyên tắc thống nhất trong toàn bộ Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, các tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép, quản lý rủi ro, giám sát an toàn và những quy tắc cốt lõi của thị trường cần được áp dụng thống nhất tại cả hai địa điểm.

Liên quan đến việc thành phố chưa được công nhận là đô thị đặc biệt có thể áp dụng một số cơ chế, chính sách khi được cấp có thẩm quyền cho phép, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung này đã giải đáp những băn khoăn về khả năng áp dụng cơ chế đối với Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị làm rõ hơn ranh giới giữa cơ chế tổ chức, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế với các chính sách phát triển không gian, hạ tầng và kết nối Trung tâm với các khu chức năng đô thị.

Theo hướng này, nghị quyết hiện hành tập trung điều chỉnh về tổ chức, vận hành và các chính sách đặc thù của Trung tâm Tài chính quốc tế; còn Luật Phát triển đô thị tập trung vào không gian, hạ tầng và các điều kiện phát triển đô thị gắn với Trung tâm.

Việc phân định rõ phạm vi điều chỉnh được cho là cần thiết nhằm tránh hình thành hai cơ chế pháp lý chồng chéo cùng điều chỉnh một Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, các quy định mới phải vừa bảo đảm ổn định chính sách, vừa tạo thêm không gian phát triển để Trung tâm có thể trở thành một cực tăng trưởng mới.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu tiếp tục chỉnh lý Điều 23, cả về tên gọi và nội dung, bảo đảm thống nhất với nghị quyết hiện hành về Trung tâm Tài chính quốc tế, tránh hình thành hai cơ chế khác nhau.

Yêu cầu đặt ra là xây dựng được khung pháp lý vừa thống nhất trong quản lý, vừa đủ linh hoạt để trung tâm vận hành hiệu quả, qua đó tạo nền tảng thu hút dòng vốn và các hoạt động tài chính quốc tế vào Việt Nam.

Trong khi đó, các quy định của Luật Phát triển đô thị cần có tính khái quát, ổn định và sử dụng được trong dài hạn, không nên thiết kế chỉ để giải quyết yêu cầu của một địa phương hoặc một thời điểm cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.